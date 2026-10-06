Отдал жизнь за каждого из нас: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Анатолий Петровский. Фото

На Волновахском направлении при выполнении боевой задачи погиб военнослужащий из села Мотыжин Киевской области Анатолий Петровский. Жизнь защитника Украины оборвалась 9 июня 2025 года.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр Макарова Вадим Токар.

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"9 июня 2025 года на Волновахском направлении в результате штурмовых действий врага погиб житель Мотыжина, старший солдат Анатолий Николаевич Петровский", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 6 февраля 1977 года в селе Мотыжин Макаровского района. В декабре 2022 года встал на защиту территориальной целостности и независимости нашего государства. Воин служил стрелком-помощником гранатометчика.

Он с честью выполнил свой воинский долг и отдал жизнь за каждого из нас.

"Склоняем головы в знак уважения к выполненному долгу и храним в сердцах светлую память о Защитнике Украины. Его с Победой ждали родные и близкие", — добавил Токар.

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