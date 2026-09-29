Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыТрамп и Си договорились не обострять ситуацию: что получили США, Китай и Украина по итогам встречи лидеров двух сверхдержав. Интервью с ОгрызкоТрамп и Си договорились не обострять ситуацию: что получили США, Китай и Украина по итогам встречи лидеров двух сверхдержав. Интервью с ОгрызкоКогда осенние каникулы 2026: как долго продлится отдых в школах УкраиныКогда осенние каникулы 2026: как долго продлится отдых в школах УкраиныДержат город в блокаде: идентифицированы оккупанты, которые могут быть причастны к гуманитарной катастрофе в ОлешкахДержат город в блокаде: идентифицированы оккупанты, которые могут быть причастны к гуманитарной катастрофе в ОлешкахОтбивалась 45 минут: в Стамбуле кошка спасла квартиру от ограбления. Фото и видеоОтбивалась 45 минут: в Стамбуле кошка спасла квартиру от ограбления. Фото и видеоИллюстрация. Мужчина в магазинеВ АТБ возникли проблемы с поставками товаров: чего стало меньше в магазинахИллюстрация — фотофиксация ДТПМИД обратился к гражданам за рубежом: что "запретили" делать украинцам в ЕСНа Днепропетровщине в результате российского удара погибли двое подростков. ФотоНа Днепропетровщине в результате российского удара погибли двое подростков. ФотоПотери России в УкраинеВСУ отминусовали за сутки еще 1440 оккупантов и сожгли три танка: данные Генштаба22-летняя дочь Моники Беллуччи появилась на публике в "обдертом" платье от кутюр. Фото22-летняя дочь Моники Беллуччи появилась на публике в "обдертом" платье от кутюр. Фото

Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Сергей Лапенко. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Дмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
icon 847
Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Сергей Лапенко. Фото
Сергей Лапенко. Вечная память и слава Герою

В Луганской области во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из Обухова Киевской области Сергей Лапенко. Жизнь украинского воина оборвалась 6 октября 2024 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Обуховского городского совета. Вечная память и слава Герою!

Печальная новость

"Снова община встречает Героя, который возвращается домой на щите… Лапенко Сергей Леонидович — солдат, помощник гранатометчика 2-го отделения взвода оперативного назначения батальона оперативного назначения 4-й бригады оперативного назначения имени Героя Украины сержанта Сергея Михальчука "Рубеж", – говорится в сообщении.

Читайте также
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
icon 541
Остался верен присяге: на фронте погиб полицейский из Киевской области Андрей Зубенко. Фото
icon 541
Остался верен присяге: на фронте погиб полицейский из Киевской области Андрей Зубенко. Фото
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
icon 332
Будет тепло: подробный прогноз погоды по Киевской области на 29 сентября
icon 332
Будет тепло: подробный прогноз погоды по Киевской области на 29 сентября
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
icon 1,4 т.
Есть погибшие и пострадавшие: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину, есть незначительная утечка аммиака. Фото
icon 1,4 т.
Есть погибшие и пострадавшие: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину, есть незначительная утечка аммиака. Фото

Герой родился 7 июля 1992 года в поселке Зеленый Гай Волновахского района Донецкой области. Его жизнь оборвалась 6 октября 2024 года вблизи населенного пункта Макеевка Луганской области во время выполнения боевого задания.

Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Сергей Лапенко. Фото

Сергій Лапенко. Вічна пам'ять і слава Герою.

Источник: Обухівська міськрада

Он отдал свою жизнь за Украину, за ее свободу и за право каждого из нас жить на своей земле. Только сейчас, почти через два года после гибели, он возвращается домой, чтобы в последний раз обрести покой на родной земле.

"Выражаем искренние соболезнования маме Юлии Николаевне, сыну Александру, дочери Мелании, сестре Диане, бывшим женам Александре и Евгении, отчиму Виталию Федоровичу, всем родным и близким, друзьям и сослуживцам Сергея", — добавили в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из Борисполя Киевской области Юрий Мороз. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 19 сентября 2026 года.

Похожие темы
Герои войны в УкраинеГибель украинских военныхНовости Киева и Киевской области
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться