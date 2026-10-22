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От 700 до 1400 грн за поездку: в Киеве цены на такси "взлетели" до небес. Фото

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
48
От 700 до 1400 грн за поездку: в Киеве цены на такси "взлетели" до небес. Фото
В Киеве цены на такси "взлетели" до небес

В Киеве в четверг, 22 октября, из-за ограничений движения метро по Северному мосту после атаки РФ взлетели цены на услуги такси. В частности, стоимость отдельных поездок с левого на правый берег города достигает почти 1400 гривен.

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. В городе наблюдаются пробки.

Что известно

Так, в ночь на 22 октября Россия в очередной раз нанесла удар по Киеву с помощью баллистических ракет и дронов. В результате атаки была повреждена часть инфраструктуры метрополитена на Южном мосту. Из-за этого движение поездов "зеленой" ветки через путепровод временно остановили.

Этот фактор сразу вызвал транспортный коллапс, который повлиял на стоимость услуг такси. Чтобы доехать с Харьковского массива на правый берег, в частности до Крещатика, пассажирам необходимо заплатить от 700 до почти 1400 гривен, в зависимости от типа автомобиля.

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От 700 до 1400 грн за поездку: в Киеве цены на такси ''взлетели'' до небес. Фото

От 700 до 1400 грн за поездку

Стоит добавить, что, по информации патрульной полиции, движение транспорта временно перекрыто по Южному мосту в направлении с правого на левый берег.

Что предшествовало

Вечером в среду, 21 октября, российские войска нанесли новые удары по Киеву, которые продолжались всю ночь. Столица оказалась под ударом вражеских баллистических ракет, есть жертва, пострадавшие и разрушения.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате российской атаки в ночь на 22 октября временно ограничена работа "зеленой" линии метро и Южного моста. На дорогах города образовался транспортный коллапс.

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