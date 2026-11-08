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В Киеве обнародовали схему движения по проспекту Шухевича в направлении Северного моста. Карта

Иван ЧерленскийИван Черленский
Time to read1 мин
786
В Киеве обнародовали схему движения по проспекту Шухевича в направлении Северного моста. Карта
Северный мост в Киеве. Иллюстративное фото.

В Киеве обнародовали временную схему проезда по проспекту Романа Шухевича в направлении Северного моста. Для легковых автомобилей и грузовиков предусмотрели разные маршруты объезда.

Об этом сообщил начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в своем Telegram-канале. Он также опубликовал соответствующую карту.

В Киеве обнародовали схему движения по проспекту Шухевича в направлении Северного моста. Карта

Временная схема движения по проспекту Шухевича. Источник: Патрульная полиция Киева

Согласно карте, водителям легковых автомобилей нужно повернуть направо возле торгового центра, объехать этот участок в обратном направлении и выехать на Подольский мостовой переход.

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Для грузового транспорта организовали место для разворота на проспекте Романа Шухевича возле моста через реку Десенка. Оттуда водители должны ехать в обратном направлении и повернуть направо на Подольский мостовой переход.

В конце поста Билошицкий отметил, что патрульные следят за безопасностью дорожного движения, а об изменении направления движения сообщают временные дорожные знаки.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в результате российской атаки в ночь на 7 ноября Северный мост в Киеве полностью закрыли для движения транспорта в обоих направлениях. В результате удара было повреждено дорожное покрытие, контактная троллейбусная линия и линия электропередачи. На месте работали дорожники и коммунальщики.

Из-за перекрытия также изменили маршруты общественного транспорта: автобусы, которые раньше курсировали по Северному мосту, направили в объезд через Подольский мостовой переход.

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