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В трёх районах Киева начали работу пункты стойкости: Выговский рассказал подробности. Фото

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
icon 84
В трёх районах Киева начали работу пункты стойкости: Выговский рассказал подробности. Фото
В трёх районах Киева начали работу пункты стойкости

В трех районах Киева из-за отключения электричества и перебоев в работе коммунальной инфраструктуры ГСЧС оперативно организовало работу пунктов устойчивости. Здесь жители могут зарядить гаджеты и подключиться к Wi-Fi.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр внутренних дел Украины Иван Выгивский. В столице также усилена охрана общественного порядка.

Что известно

"В связи со сложной ситуацией в Киеве из-за отключения света и перебоев в работе коммунальной инфраструктуры поручил ГСЧС Украины безотлагательно организовать в столице места для оказания помощи гражданам. Решение принято после утреннего селекторного совещания под председательством президента Украины", – говорится в сообщении.

В трёх районах Киева начали работу пункты стойкости: Выговский рассказал подробности. Фото

В трёх районах Киева заработали пункты стойкости. Источник: ГСЧС Киева

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В трёх районах Киева начали работу пункты стойкости: Выговский рассказал подробности. Фото

В трех районах Киева начали работу пункты стойкости. Источник: ГСЧС Киева

По словам министра, первые палатки уже развернуты в Оболонском, Голосеевском и Подольском районах столицы. В случае необходимости количество таких пунктов как в Киеве, так и в других регионах будет увеличено.

В трёх районах Киева начали работу пункты стойкости: Выговский рассказал подробности. Фото

В трёх районах Киева заработали пункты стойкости. Источник: ГСЧС Киева

В трёх районах Киева начали работу пункты стойкости: Выговский рассказал подробности. Фото

В трех районах Киева начали работу пункты стойкости. Источник: ГСЧС Киева

В установленных палатках ГСЧС граждане могут зарядить гаджеты и подключиться к Wi-Fi. Выгивский подчеркнул, что усилена охрана общественного порядка – в темное время суток на улицах будет увеличено количество патрулей Национальной полиции и Национальной гвардии.

В трёх районах Киева начали работу пункты стойкости: Выговский рассказал подробности. Фото

В трёх районах Киева заработали пункты стойкости. Источник: ГСЧС Киева

В трёх районах Киева начали работу пункты стойкости: Выговский рассказал подробности. Фото

В трех районах Киева начали работу пункты стойкости. Источник: ГСЧС Киева

В трёх районах Киева начали работу пункты стойкости: Выговский рассказал подробности. Фото

В трех районах Киева начали работу пункты стойкости. Источник: ГСЧС Киева

"Сегодня я отдельно доложил премьер-министру Украины о помощи наших подразделений в защите объектов критической инфраструктуры, в частности мостов. Прилагаем максимум усилий, чтобы планы россиян по парализации столицы остались безуспешными", – резюмировал министр.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине 10 октября введут графики почасовых отключений электроэнергии для всех категорий потребителей. Ограничения будут действовать с 06:00 до 23:59 и охватывать от одной до двух очередей. Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности будут применяться в течение суток.

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