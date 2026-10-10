В трёх районах Киева начали работу пункты стойкости: Выговский рассказал подробности. Фото

В трех районах Киева из-за отключения электричества и перебоев в работе коммунальной инфраструктуры ГСЧС оперативно организовало работу пунктов устойчивости. Здесь жители могут зарядить гаджеты и подключиться к Wi-Fi.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр внутренних дел Украины Иван Выгивский. В столице также усилена охрана общественного порядка.

Что известно

"В связи со сложной ситуацией в Киеве из-за отключения света и перебоев в работе коммунальной инфраструктуры поручил ГСЧС Украины безотлагательно организовать в столице места для оказания помощи гражданам. Решение принято после утреннего селекторного совещания под председательством президента Украины", – говорится в сообщении.

По словам министра, первые палатки уже развернуты в Оболонском, Голосеевском и Подольском районах столицы. В случае необходимости количество таких пунктов как в Киеве, так и в других регионах будет увеличено.

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В установленных палатках ГСЧС граждане могут зарядить гаджеты и подключиться к Wi-Fi. Выгивский подчеркнул, что усилена охрана общественного порядка – в темное время суток на улицах будет увеличено количество патрулей Национальной полиции и Национальной гвардии.

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"Сегодня я отдельно доложил премьер-министру Украины о помощи наших подразделений в защите объектов критической инфраструктуры, в частности мостов. Прилагаем максимум усилий, чтобы планы россиян по парализации столицы остались безуспешными", – резюмировал министр.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине 10 октября введут графики почасовых отключений электроэнергии для всех категорий потребителей. Ограничения будут действовать с 06:00 до 23:59 и охватывать от одной до двух очередей. Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности будут применяться в течение суток.