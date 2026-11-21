В пяти районах Киева в субботу, 21 ноября, зафиксировали перебои с водоснабжением. Специалисты уже начали работать над решением проблемы.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Набрать питьевую воду при необходимости можно в бюветах.

Что известно

"Сейчас в Голосеевском, Святошинском, Соломенском, Шевченковском и Подольском районах столицы наблюдается снижение давления в водопроводных сетях или временное отсутствие водоснабжения", – говорится в сообщении.

Как отметили в КГГА, специалисты "Киевводоканала" работают над стабилизацией водоснабжения и нормализацией давления в сетях.

В городской администрации также напомнили, что набрать питьевую воду можно в городских бюветах. Адреса ближайших комплексов доступны на сайте КП "Киевводфонд".

Как сообщал OBOZ.UA, в субботу, 21 ноября, в некоторых регионах Украины снова введут почасовые отключения электроэнергии. Объем ограничений составит от 1,5 до 3 очередей. Графики отключений, вероятнее всего, будут действовать в тех же регионах, что и раньше,