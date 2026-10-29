В сети показали, как выглядел Киев в 1843 году на рисунке Тараса Шевченко. Фото

Как известно, украинский поэт, прозаик, мыслитель Тарас Шевченко оставил нам в наследство серию рисунков с видами Киева. На одном из них, к сожалению, незавершенном, можно увидеть, как выглядел правый берег столицы в 1843 году.

Видео дня

Снимок опубликовали в сообществе "Історичний Київ / Historical Kyiv" в соцсети Facebook. В наши дни эта местность не сильно изменилась.

Что известно

"Рисунок 1843 года, из архива Тараса Шевченко. Неизвестно, почему Кобзарь не дорисовал его полностью, но местность сразу узнается", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть правый берег Киева и узнать Киево-Печерскую лавру. Судя по всему, можно предположить, что Тарас Григорьевич рисовал, находясь в районе бывшей Предмостовой слободки (нынешний Гидропарк).

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Немного истории столицы

Площадь Независимости в Киеве трудно представить без Дома профсоюзов Украины. Однако до 1975 года здесь можно было увидеть историческое здание, созданное по проекту архитектора Александра Беретти.

Европейская площадь и Филармония, расположенная здесь, являются обязательными местами для посещения жителями и гостями Киева. Благодаря фотографии 1961 года мы можем увидеть элементы этой местности, которые, к сожалению, не сохранились до наших дней.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, Лыбедь – одна из самых известных рек в истории Киева. Мы привыкли видеть ее небольшой, замусоренной и закованной в бетонное русло, однако в начале 1900-х годов существовал проект, в рамках которого предлагалось сделать ее судоходной.