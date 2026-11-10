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В сети показали, как выглядел Дарницкий вокзал в 1910-х годах. Старинная открытка

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
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В сети показали, как выглядел Дарницкий вокзал в 1910-х годах. Старинная открытка
Современный железнодорожный вокзал "Дарница"

Дарница в Киеве впервые в документах упоминается в 1509 году. В начале 20-го века это был известный дачный поселок и место отдыха жителей столицы, до вокзала которого можно было добраться на поезде.

Старую фотографию опубликовали в сообществе "Історичний Київ / Historical Kyiv" в соцсети Facebook. В наши дни эта местность выглядит иначе.

Что известно

"1910-е. Старый Дарницкий вокзал. В то время из Дарницы в Киев ходили и поезда, и трамваи. Такой себе романтичный маршрут из города в пригород. Это открытка, которую можно было подписать и отправить друзьям", – говорится в сообщении.

В сети показали, как выглядел Дарницкий вокзал в 1910-х годах. Старинная открытка

1910-е. Старый Дарницкий вокзал. Источник: Исторический Киев

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Дарница – историческая местность Киева на левом берегу Днепра. В XIX веке относилась к Броварской волости Остерского уезда Черниговской губернии и была дачной местностью с вековым сосновым лесом. В письменных источниках упоминается с 1509 года в решении краевого суда по делу между Никольским и Печерским монастырями Киева. В то время здесь протекала река Дарница.

В сети показали, как выглядел Дарницкий вокзал в 1910-х годах. Старинная открытка

Дарница (железнодорожная станция). Современное здание. Источник: Википедия

В начале прошлого века Дарница превратилась в один из лучших дачных поселков благодаря построенной здесь железнодорожной станции, сосновым лесам и чистому воздуху.

Как сообщал OBOZ.UA, улица Владимирская является неотъемлемой частью истории Киева и одной из старейших в городе. Благодаря старой фотографии мы можем увидеть, как она выглядела в 1920-х годах.

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