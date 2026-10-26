В сети показали, как выглядел Андреевский спуск около 150 лет назад. Архивное фото

Андреевский спуск – одна из самых узнаваемых локаций Киева. Благодаря старому фото мы можем увидеть, как он выглядел 150 лет назад.

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Снимок опубликовали в сообществе "Історичний Київ / Historical Kyiv" в соцсети Facebook. В наши дни эта местность сильно изменилась.

Что известно

"1870-е годы. Андреевский спуск. Довольно скромные домики, но уютно. Тем более что можно каждый день любоваться храмами прямо из окна", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть не только сам спуск, но и Андреевскую церковь, а также храм, который был уничтожен советской властью в 1936 году. Он был построен на фундаменте Десятинной церкви в XIX веке.

Андреевский спуск – спуск в Подольском районе города Киева. Пролегает от Контрактовой площади до Владимирской и Десятинной улиц. Его верхняя часть возникла на пути, который еще во времена Киевской Руси связывал Старый Киев (Гору) с Подолом.

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Немного истории столицы

Старые фотографии дают возможность увидеть столицу Украины, которой уже, к сожалению, нет. В частности, какой вид в 1915-м году имела главная улица Киева – Крещатик.

Как сообщал OBOZ.UA, улица Владимирская является неотъемлемой частью истории Киева и одной из старейших в городе. Благодаря старой фотографии мы можем увидеть, как она выглядела в 1920-х годах.

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