Во время Второй мировой войны в Киеве существовала временная переправа через реку Днепр. Ее обустроили в 1941 году возле нынешнего моста Метро.

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Исторические снимки опубликовали в Telegram-канале сообщества "Ретро Киев". Можно увидеть, какой она была 85 лет назад.

Что известно

"Временная переправа через Днепр напротив Лавры, сентябрь 1941 год", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть, что переправа находилась в районе Киево-Печерской лавры. Кроме того, на одной из фотографий видна опора Цепного моста (разрушенного в 1920 году – на его опорах построили мост имени Евгении Бош – разрушенный в 1941 году).

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Немного истории столицы

Площадь Независимости в Киеве трудно представить без Дома профсоюзов Украины. Однако до 1975 года здесь можно было увидеть историческое здание, созданное по проекту архитектора Александра Беретти.

Европейская площадь и филармония, расположенная здесь, – обязательные места для посещения жителями и гостями Киева. Благодаря фотографии 1961 года мы можем увидеть элементы этой местности, которые, к сожалению, не сохранились до наших дней.

Как сообщал OBOZ.UA, в 1982 году в Киев приехал бразильский турист Жуан Педру Ассумпсан Бастос. Иностранец, хотя и не был профессиональным фотографом, сделал серию невероятных снимков столицы Украины тех времен и ее жителей.

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