На Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года произошла страшная техногенная авария, которая навсегда изменила мир. Благодаря работе фотографа Анатолия Расказова мы можем увидеть, как выглядел город Припять в первые месяцы после катастрофы – в конце весны – начале лета.

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Архивные снимки опубликовали в сообществе "Chernobyl" в соцсети Facebook. В наши дни доступ в это место для гражданских запрещен.

Что известно

"Припять в 1986 году – фотографии Анатолия Расказова", – говорится в сообщении.

Как отметили в сообществе, эти снимки были сделаны в мае или летом 1986 года, вскоре после катастрофы в Чернобыле и эвакуации населения города.

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Можно увидеть, каким был город, который еще недавно был наполнен жизнью. Среди прочего, фотограф сделал снимки известных мест, в частности дворец культуры "Энергетик", обзорное "чертово" колесо, центральные улицы Припяти и другие.

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Анатолий Иванович Расказов (16 января 1941 – 17 февраля 2010) – бывший штатный фотограф, иллюстратор, декоратор, оформитель ландшафта на ЧАЭС. По поручению руководства документировал с земли и вертолета масштабы разрушения 4-го энергоблока после аварии. Его авторству принадлежит большое количество исторических снимков Припяти и ЧАЭС до аварии.

Как сообщал OBOZ.UA, старые фотографии дают нам возможность увидеть Киев, которого уже, к сожалению, нет. В частности, на уникальной панораме 1937 года мы можем рассмотреть, каким был центр столицы Украины до того, как его в 1941 году уничтожили советские диверсанты.