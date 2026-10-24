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В сети показали, как выглядела одна из старейших улиц Киева в 1920-х годах. Архивное фото

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
516
В сети показали, как выглядела одна из старейших улиц Киева в 1920-х годах. Архивное фото
Владимирская улица. Фото 2016 года. Источник: Википедия

Улица Владимирская является неотъемлемой частью истории Киева и одной из старейших в городе. Благодаря старой фотографии мы можем увидеть, как она выглядела в 1920-х годах.

Снимок опубликовали в сообществе "Історичний Київ / Historical Kyiv" в соцсети Facebook. Она возникла не позднее конца X века.

Что известно

"1920-е годы. Улица Владимирская. Старинная улица, по которой еще князья ездили из Детинца на поля брани", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть историческую застройку этой улицы, а также трамвайную линию, конечная остановка которой, в частности, находилась на Софийской площади – возле памятника Богдану Хмельницкому.

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В сети показали, как выглядела одна из старейших улиц Киева в 1920-х годах. Архивное фото

1920-е годы. Улица Владимирская. Источник: Исторический Киев

Владимирскаяодна из старейших улиц города Киева. Часть улицы от Бабьего торжка (Десятинной церкви) до Софийских ворот возникла не позднее конца X века.

В сети показали, как выглядела одна из старейших улиц Киева в 1920-х годах. Архивное фото

Владимирская улица. Фото 2016 года. Источник: Википедия

После сооружения в начале XI века Софийского собора и около 1037 года – Золотых ворот достигла тогдашней границы города – Золотых ворот. Пролегала через древнейшие части Киева – Город Владимира и Город Ярослава.

Немного истории столицы

Старые фотографии дают возможность увидеть столицу Украины, которой уже, к сожалению, нет. В частности, какой была в 1915 году главная улица Киева – Крещатик.

Как сообщал OBOZ.UA, Лыбедь – одна из самых известных рек в истории Киева. Мы привыкли видеть ее небольшой, загрязненной и закованной в бетонное русло, однако в начале 1900-х годов существовал проект, в рамках которого предлагалось сделать ее судоходной.

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