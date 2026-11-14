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В сети показали, как выглядела Бессарабская площадь Киева в 1920-х годах. Редкое фото

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
69
В сети показали, как выглядела Бессарабская площадь Киева в 1920-х годах. Редкое фото
Бессарабская площадь. Источник: Википедия
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