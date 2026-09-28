В сети показали, как выглядела уничтоженная советскими диверсантами Киево-Печерская лавра в 1941 году. Фото

Осенью 1941 года на территории Киево-Печерской лавры произошел взрыв, организованный советскими властями, в результате чего был разрушен Успенский собор. Благодаря аэрофотосъемке, проведенной в те дни, можно увидеть поврежденную часть комплекса, а также здание Арсенала.

Видео дня

Снимок опубликовали в сообществе "Исторический Киев / Historical Kyiv" в социальной сети Facebook. В наши дни эту локацию пытается уничтожить Россия.

Что известно

"1941 год. Наша Лавра в самом плачевном состоянии. И Арсенал напротив разрушен... Хорошо, что как-то все это все-таки сохранилось. Источник: аэросъемка немецкой летной части", – говорится в сообщении.

Судя по снимку, он был сделан поздней осенью – в начале декабря. На фото очень хорошо видно состояние монастырского комплекса и зданий рядом с ним.

Подрыв Киева в 1941 году – советская спецоперация, проведенная осенью 1941 года с целью уничтожения в оккупированном немцами Киеве важных объектов жизнеобеспечения, а также Успенского собора Киево-Печерской лавры и жилых домов, преимущественно на Крещатике.

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В результате взрывов и пожара, продолжавшегося с 24 по 29 сентября, исторический центр Киева подвергся сокрушительному разрушению. Всего в районе Крещатика были разрушены 324 здания, тысячи киевлян остались без крова над головой.

Немного истории столицы

Площадь Независимости в Киеве трудно представить без Дома профсоюзов Украины. Однако до 1975 года здесь можно было увидеть историческое здание, построенное по проекту архитектора Александра Беретти.

Европейская площадь и расположенная здесьФилармония являются обязательными местами для посещения жителями и гостями Киева. Благодаря фотографии 1961 года мы можем увидеть элементы этой местности, которые, к сожалению, не сохранились до наших дней.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, Лыбидь – одна из самых известных рек в истории Киева. Мы привыкли видеть ее небольшой, замусоренной и зажатой в бетонное русло, однако в начале 1900-х годов существовал проект, в котором предлагалось сделать ее судоходной.

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