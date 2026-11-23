Контрактовая площадь является неотъемлемой частью истории Киева и Подола. Благодаря фотографу Александру Ранчукову мы можем увидеть, как выглядела эта местность в 1980 году.

Видео дня

Снимок опубликовали в Telegram-канале сообщества "Киев Исторический". В наши дни это место выглядит немного иначе.

Что известно

"Вид на Контрактовую площадь с Замковой горы. Фото: Александра Ранчукова. 1980 год", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть, как тогда выглядела одна из самых известных площадей Киева. Создается впечатление, что историческая часть Подола буквально утопает в зелени. Кроме того, можно рассмотреть Труханов остров и левый берег столицы.

Контрактовая площадь – одна из старейших в Киеве, возникла еще во времена Киевской Руси. В 1123–1136 годах здесь была возведена церковь Богородицы Пирогощей. После разрушения Верхнего города монголо-татарами центр Киева переместился на Подол, и Контрактовая площадь стала центральной. В XV веке здесь была возведена ратуша, позднее – старинный колодец-фонтан "Самсон".

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Немного истории столицы

Европейская площадь и Филармония, которая расположена здесь, являются обязательными для посещения местами для жителей и гостей Киева. Благодаря фотографии 1961 года мы можем увидеть элементы этой местности, которые, к сожалению, не сохранились до наших дней.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, в 1982 году в Киев приехал бразильский турист Жуан Педру Ассумпсан Бастос. Иностранец хоть и не был профессиональным фотографом, но сделал серию невероятных снимков столицы Украины тех времен и ее жителей.