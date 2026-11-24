Старые фотографии дают нам возможность увидеть Киев, которого уже, к сожалению, нет. В частности, на уникальной панораме 1937 года мы можем рассмотреть, каким был центр столицы Украины до того, как его в 1941 году уничтожили советские диверсанты.

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Снимок опубликовали на странице сообщества "Клуб коренного киевлянина" в соцсети Facebook. В наши дни это место выглядит совершенно иначе.

Что известно

"1937 год. Вид на нынешнюю улицу Грушевского, Кабмин и Европейскую площадь. По обе стороны улицы видны старые дома, которых уже давно нет. (из книги Дмитрия Малакова "Киев 1939-1945")", – говорится в сообщении.

В комментариях к публикации один из участников сообщества опубликовал еще один снимок, который более широкий – на нем можно увидеть весь центр, включая Крещатик и здания, не сохранившиеся до наших дней. Они были уничтожены осенью 1941-го года советскими диверсантами после того, как столицу Украины захватили немецко-нацистские войска.

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Это уникальная панорама, которая сохранила для нас Киев, которого уже больше нет.

Немного истории столицы

Европейская площадь и Филармония, которая расположена здесь, являются обязательными местами для посещения жителями и гостями Киева. Благодаря фотографии 1961 года мы можем увидеть элементы этой местности, которые, к сожалению, не сохранились до наших дней.

Как сообщал OBOZ.UA, в 1982 году в Киев приехал бразильский турист Жуан Педру Ассумпсан Бастос. Иностранец, хоть и не был профессиональным фотографом, сделал серию невероятных снимков столицы Украины тех времен и ее жителей.

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