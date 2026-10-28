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В сети показали, как в 1952 году восстанавливали Крещатик в Киеве после Второй мировой войны. Фото

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
1,0 т.
В сети показали, как в 1952 году восстанавливали Крещатик в Киеве после Второй мировой войны. Фото
Крещатик. Современное фото. Источник: Википедия

Как известно, Хрещатик сильно пострадал во время Второй мировой войны, в частности, из-за подрыва центра Киева советскими диверсионными группами. Благодаря старому фото мы можем увидеть, как восстанавливали главную улицу столицы Украины в 1952 году.

Снимок опубликовали в сообществе "Історичний Київ / Historical Kyiv" в соцсети Facebook. Центр города сильно изменился.

Что известно

"1952 год. Продолжается процесс восстановления Крещатика. Интересный факт: улицу сделали шире на 15 метров, построив новые дома дальше, а на месте остатков старых проложили широкий тротуар (источник: Рдакфд, фото: Шексна О.)", – говорится в сообщении.

В сети показали, как в 1952 году восстанавливали Крещатик в Киеве после Второй мировой войны. Фото

1952 год. Продолжается процесс восстановления Крещатика. Источник: Історичний Київ

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В сети показали, как в 1952 году восстанавливали Крещатик в Киеве после Второй мировой войны. Фото

Крещатик. Современное фото. Источник: Википедия

В результате взрывов и пожара, который продолжался с 24 по 29 сентября, исторический центр Киева подвергся разрушениям. Всего в районе центральной улицы столицы разрушили 324 здания, тысячи киевлян остались без крова.

Как сообщал OBOZ.UA, улица Владимирская – неотъемлемая часть истории Киева и одна из старейших в городе. Благодаря старой фотографии мы можем увидеть, как она выглядела в 1920-х годах.

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