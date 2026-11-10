В Киев в конце недели ворвется аномальное тепло: когда ждать резкого скачка температуры

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Что известно о Владиславе СоколовеКрокодил, 17 автомобилей у мамы и миллиарды на защите энергетики: OBOZ.UA узнал подробности о фигурантах громкого делаДжошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боксаДжошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боксаГде смотреть футбол Северная Ирландия – Украина: по какому каналу бесплатная трансляция ключевого матча Лиги нацийГде смотреть футбол Северная Ирландия – Украина: по какому каналу бесплатная трансляция ключевого матча Лиги нацийОккупанты атаковали "Епіцентр" в Кропивницком: вспыхнул пожар, есть пострадавшие. Фото и видеоОккупанты атаковали "Епіцентр" в Кропивницком: вспыхнул пожар, есть пострадавшие. Фото и видеоРоковая женщина: как выглядит китайская шпионка, соблазнившая главу Nvidia и обрушившая акции компании. ФотоРоковая женщина: как выглядит китайская шпионка, соблазнившая главу Nvidia и обрушившая акции компании. ФотоШанс на повышение лучше провалить. Почему Украина должна проиграть Лигу нацийШанс на повышение лучше провалить. Почему Украина должна проиграть Лигу нацийСША предложили изменить границы областей Украины, чтобы Россия могла объявить о полном захвате Донбасса – The EconomistСША предложили изменить границы областей Украины, чтобы Россия могла объявить о полном захвате Донбасса – The EconomistЭктор Хименес-Браво объявил "конкурс на жену" и попросился стать новым "холостяком": Григорий Решетник ответилЭктор Хименес-Браво объявил "конкурс на жену" и попросился стать новым "холостяком": Григорий Решетник ответилУмер "один из лучших украинских поэтов", который не гнался за наградами и оставил колоссальное творческое наследиеУмер "один из лучших украинских поэтов", который не гнался за наградами и оставил колоссальное творческое наследиеИзбил и изнасиловал женщину: полицейские Киева задержали злоумышленника. ФотоИзбил и изнасиловал женщину: полицейские Киева задержали злоумышленника. Фото
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

В Киев в конце недели ворвется аномальное тепло: когда ждать резкого скачка температуры

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
351
В Киев в конце недели ворвется аномальное тепло: когда ждать резкого скачка температуры
В Киев в конце недели ворвется аномальное тепло

В Киеве до конца недели синоптики прогнозируют хоть и недолгое, но существенное потепление. Уже в эту пятницу, 13 октября, в столичном регионе воздух прогреется до +14°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. В этот день ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Что рассказали синоптики

"За счет облаков и дождей ожидаем ночью положительную (плюсовую. – Ред.) температуру, только 10 ноября по области местами небольшой минус, днем 3-8°С тепла, а теплее всего будет перед фронтом 13 ноября – 9-14°С", – говорится в сообщении.

Стоит добавить, что, согласно данным портала Sinoptik, в Киеве 13 ноября воздух прогреется только до +10°С. Пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Днем, возможно, пройдет дождь, но он закончится еще до наступления вечера.

Читайте также
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
3,8 т.
Киев снова сковали сильные пробки: где самая сложная ситуация. Фото
3,8 т.
Киев снова сковали сильные пробки: где самая сложная ситуация. Фото
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
1,6 т.
Без осадков и прохладно: прогноз погоды по Киеву и области на 10 ноября
1,6 т.
Без осадков и прохладно: прогноз погоды по Киеву и области на 10 ноября
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
120
Станет холоднее: прогноз погоды по Киеву и области на 11 ноября
120
Станет холоднее: прогноз погоды по Киеву и области на 11 ноября
В Киев в конце недели ворвется аномальное тепло: когда ждать резкого скачка температуры

Прогноз погоды в Киеве на 13 ноября. Источник: Синоптик

Со своей стороны портал Meteofor прогнозирует немного более теплую погоду в столице – до +10°С.

В Киев в конце недели ворвется аномальное тепло: когда ждать резкого скачка температуры

Прогноз погоды в Киеве на 13 ноября. Источник: Meteofor

Отметим, что в этот день в Киевской области также ожидается потепление, в частности, в Белой Церкви воздух прогреется до +12°С.

В Киев в конце недели ворвется аномальное тепло: когда ждать резкого скачка температуры

Прогноз погоды в Киевской области на 13 ноября. Источник: Укргидрометцентр

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги лета 2026 года в Киеве. За три месяца было зафиксировано несколько температурных рекордов, но этот период вошел в топ-15 рейтинга самых теплых за время наблюдений.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых теплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

Похожие темы
Погода в КиевеНовости Киева и Киевской областипогодаКиевУкргидрометцентр
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!