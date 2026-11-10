В Киев в конце недели ворвется аномальное тепло: когда ждать резкого скачка температуры

В Киеве до конца недели синоптики прогнозируют хоть и недолгое, но существенное потепление. Уже в эту пятницу, 13 октября, в столичном регионе воздух прогреется до +14°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. В этот день ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Что рассказали синоптики

"За счет облаков и дождей ожидаем ночью положительную (плюсовую. – Ред.) температуру, только 10 ноября по области местами небольшой минус, днем 3-8°С тепла, а теплее всего будет перед фронтом 13 ноября – 9-14°С", – говорится в сообщении.

Стоит добавить, что, согласно данным портала Sinoptik, в Киеве 13 ноября воздух прогреется только до +10°С. Пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Днем, возможно, пройдет дождь, но он закончится еще до наступления вечера.

Со своей стороны портал Meteofor прогнозирует немного более теплую погоду в столице – до +10°С.

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Отметим, что в этот день в Киевской области также ожидается потепление, в частности, в Белой Церкви воздух прогреется до +12°С.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги лета 2026 года в Киеве. За три месяца было зафиксировано несколько температурных рекордов, но этот период вошел в топ-15 рейтинга самых теплых за время наблюдений.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых теплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.