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В Киеве остановили движение поездов на "красной" ветке метро: что произошло и когда возобновят

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
1,0 т.
В Киеве остановили движение поездов на "красной" ветке метро: что произошло и когда возобновят
В Киеве остановили движение поездов на "красной" ветке метро

В Киеве в четверг, 5 ноября, остановили движение поездов на "красной" линии метрополитена. Это было сделано из-за значительных колебаний напряжения от внешних центров питания.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Другие ветки метро работают в обычном режиме.

Что известно

"Изменения в работе метрополитена. Движение поездов на "красной" линии временно приостановлено из-за значительных колебаний напряжения от внешних центров питания", – говорится в сообщении.

В КГГА отметили, что "синяя" и "зеленая" линии работают в обычном режиме. О возобновлении работы сообщат дополнительно.

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Напомним, в Киеве с вечера 3 ноября временно прекратят движение трамваев и троллейбусов из-за сложной ситуации в энергосистеме после российских обстрелов. На отдельных направлениях вместо электротранспорта будут курсировать автобусы, которые должны помочь пассажирам сохранить транспортное сообщение.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве специалисты стабилизировали ситуацию после массированных ударов по энергетической инфраструктуре. В частности, водоснабжение удалось восстановить благодаря резервному питанию.

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