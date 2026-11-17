Ночью 17 ноября российская оккупационная армия нанесла массированный ракетный удар по Киеву. Вследствие атаки движение поездов метро на "зеленой" частично приостановлено.

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Движение транспорта парализовано между станциями Осокорки – Красный хутор. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Что известно о повреждениях

По информации столичной администрации, врезультате очередного ночного обстрела столицы повреждена наземная инфраструктура метрополитена. Поезда курсируют подземным участком между станциями "Сырец" – "Выдубичи".

О дальнейших изменениях в работе метрополитена и возобновлении движения между станциями "Осокорки" – "Красный хутор" будет сообщено дополнительно. Также в КГГА напомнили, что в случае объявления воздушной тревоги все подземные станции работают как укрытие.

Очердная ночь террора

Воздушные силы ВСУ сообщали о нескольких волнах ракетных ударов по Киеву. По предварительной информации, оккупанты применяли баллистические ракеты "Искандер-М".

Мониторинговые каналы сообщали, что целью атаки были мосты через реку Днепр. Около 23:45 мэр Киева Виталий Кличко сообщал об ударах по Южному и Северному мостах.

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Напомним, вечером 16 ноября российские войска массированно атаковали Украину баллистическими ракетами. Мощные взрывы прогремели в Запорожье, Днепре, Павлограде, Киеве, Черкассах/Смеле, Умани и Харькове.

Как сообщал OBOZ.UA, в понедельник, 16 ноября, российские оккупанты несколько раз обстреляли Днепр. Вследствие атак погибли два человека, еще 18 получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Также в городе повреждены жилые дома, загорелись автомобили.

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