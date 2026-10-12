В Киеве изменили маршруты поездов метро и автобусов из-за перекрытия Южного моста: все подробности

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
учения НАТОПодготовка к большой войне: Россия агрессивно поднимает ставки, а страны Европы приняли ряд важных решенийВ Украине мужчина изобрел устройство для очистки дымоходов и подал заявку на патент: как работает эта разработка. Фото и видеоВ Украине мужчина изобрел устройство для очистки дымоходов и подал заявку на патент: как работает эта разработка. Фото и видеоВ Украине переписали цены на землюВ Украине заметно переписали цены на землю: сколько теперь стоит гектар"Четыре евро за грамм": на Волыни начался сезон сбора самой дорогой в мире специи. Видео"Четыре евро за грамм": на Волыни начался сезон сбора самой дорогой в мире специи. Видео"Более 50 лет своей жизни посвятила школе": Россия ударом по Запорожью убила учительницу. Фото"Более 50 лет своей жизни посвятила школе": Россия ударом по Запорожью убила учительницу. ФотоВ Кремле впервые прокомментировали ситуацию с "новой любовницей Путина" в фигурном катанииВ Кремле впервые прокомментировали ситуацию с "новой любовницей Путина" в фигурном катанииУкраинцы в Польше могут попасть в трудовое рабствоУкраинцы в Польше могут попасть в трудовое рабство: какие вакансии опасныеДмитрий СенниченкоДело Сенниченко началось на следующий день после отмены конкурса на ОПЗ, а НАБУ его уже однажды закрывало, – КушнирукРоссия вновь нанесла удар по Киеву: обломки дрона упали на дом. ПодробностиРоссия вновь нанесла удар по Киеву: обломки дрона упали на дом. ПодробностиУкраина ударами по НПЗ превратила одно из стратегических преимуществ России в проблему: в WP оценили масштаб потерь КремляУкраина ударами по НПЗ превратила одно из стратегических преимуществ России в проблему: в WP оценили масштаб потерь Кремля

В Киеве изменили маршруты поездов метро и автобусов из-за перекрытия Южного моста: все подробности

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
icon 1,4 т.
В Киеве изменили маршруты поездов метро и автобусов из-за перекрытия Южного моста: все подробности
Изменилось расписание поездов метро и автобусов из-за перекрытия Южного моста

В Киеве в понедельник, 12 октября, временно изменили схему движения поездов метро из-за перекрытия движения на Южном мосту. То же самое касается и автобусных маршрутов.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. О возобновлении движения в обычном режиме сообщим дополнительно.

Что известно

"В Киеве временно изменили движение поездов метро и автобусов из-за перекрытия движения на Южном мосту", – говорится в сообщении.

В КГГА уточнили, что поезда "зеленой" линии метро курсируют на отдельных участках:

  • между станциями "Сырец" – "Выдубичи";
  • между станциями "Осокорки" – "Червоный хутор".
Читайте также
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
icon 3,5 т.
На щите: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Игорь Новохацкий. Фото
icon 3,5 т.
На щите: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Игорь Новохацкий. Фото
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
icon 510
Будет прохладно и дождливо: прогноз погоды по Киевской области на 12 октября
icon 510
Будет прохладно и дождливо: прогноз погоды по Киевской области на 12 октября
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
icon 318
Дожди и понижение температуры: прогноз погоды в Киеве на неделю
icon 318
Дожди и понижение температуры: прогноз погоды в Киеве на неделю

Автобусы №№ 22, 91 временно курсируют через Дарницкий мост.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве столичная подземка во время воздушной тревоги работает как укрытие – в эти моменты на платформах находится много людей. Ради их безопасности, когда опасность сохраняется в течение длительного времени, изменяется движение поездов на "красной" линии метро.

Похожие темы
Киевское метроНовости Киева и Киевской областиметроЮжный мост
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться