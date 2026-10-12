В Киеве изменили маршруты поездов метро и автобусов из-за перекрытия Южного моста: все подробности
В Киеве в понедельник, 12 октября, временно изменили схему движения поездов метро из-за перекрытия движения на Южном мосту. То же самое касается и автобусных маршрутов.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. О возобновлении движения в обычном режиме сообщим дополнительно.
Что известно
"В Киеве временно изменили движение поездов метро и автобусов из-за перекрытия движения на Южном мосту", – говорится в сообщении.
В КГГА уточнили, что поезда "зеленой" линии метро курсируют на отдельных участках:
- между станциями "Сырец" – "Выдубичи";
- между станциями "Осокорки" – "Червоный хутор".
Автобусы №№ 22, 91 временно курсируют через Дарницкий мост.
Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве столичная подземка во время воздушной тревоги работает как укрытие – в эти моменты на платформах находится много людей. Ради их безопасности, когда опасность сохраняется в течение длительного времени, изменяется движение поездов на "красной" линии метро.
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