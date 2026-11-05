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В Киеве зафиксировали временные перебои с водоснабжением: что известно

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
393
В Киеве зафиксировали временные перебои с водоснабжением: что известно
В столице перебои с водоснабжением из-за обесточивания объектов "Киевводоканала"

В Киеве в четверг, 5 ноября, зафиксировали временные перебои с водоснабжением. Это произошло из-за обесточивания объектов "Киевводоканала".

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Специалисты уже работают над решением проблемы.

Что известно

"Из-за обесточивания объектов "Киевводоканала" в столице временные перебои с водоснабжением", – говорится в сообщении.

Как отметили в КГГА, специалисты "Киевводоканала" совместно с энергетиками принимают все возможные меры для скорейшего восстановления водоснабжения. Услуга постепенно восстанавливается там, где это возможно.

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В КГГА напомнили, что набрать питьевую воду можно в городских бюветах. Адреса ближайших таких комплексов доступны на сайте КП.

Напомним, ранее в Киеве специалисты стабилизировали ситуацию после массированных ударов по энергетической инфраструктуре. В частности, водоснабжение удалось восстановить благодаря резервному питанию.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в четверг, 5 ноября, останавливали движение поездов на "красной" линии метрополитена. Это было сделано из-за значительных колебаний напряжения от внешних центров питания.

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