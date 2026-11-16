В Киеве зафиксировали резкий рост числа заболевших гриппом, ОРВИ и COVID-19

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить OBOZ.UA
Добавить OBOZ.UA
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить OBOZ.UA
Горячие темы
Ирина Федишин вышла на связь после потери дочери и ответила критикам, которые упрекнули ее в "слишком быстром" возвращении к работеИрина Федишин вышла на связь после потери дочери и ответила критикам, которые упрекнули ее в "слишком быстром" возвращении к работеКрымский мост"Было десять прилетов": оккупанты пожаловались на атаку на Крымский мост, движение перекрыто. ВидеоНа могиле знаменитого футболиста сборной Украины появился памятник. ФотоНа могиле знаменитого футболиста сборной Украины появился памятник. ФотоОтключения света в Украине. ИллюстрацияСитуация изменилась: какие графики отключения света теперь действуют в УкраинеКит Келлог"За столом сидят нужные люди": Келлог оценил шансы на завершение войны в Украине после переговоров в Абу-ДабиВ Кремле призвали депутатов "Единой России" готовиться к "победе" в войне: СМИ раскрыли подробностиВ Кремле призвали депутатов "Единой России" готовиться к "победе" в войне: СМИ раскрыли подробностиКиев утром встал в пробках: где самая сложная ситуация. Карта, видеоКиев утром встал в пробках: где самая сложная ситуация. Карта, видеоИллюстрация — зарплатыУкраинцам будут раздавать почти по 13 тыс. грн: кто может получить деньги и каковы условияБез матери остались двое детей: появились подробности о женщине, которую РФ убила ударом по Одессе. ФотоБез матери остались двое детей: появились подробности о женщине, которую РФ убила ударом по Одессе. Фото"Монстр" Эль-Ниньо набирает обороты: NASA прогнозирует климатическое явление, более сильное, чем катастрофический 1997 год"Монстр" Эль-Ниньо набирает обороты: NASA прогнозирует климатическое явление, более сильное, чем катастрофический 1997 год
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

В Киеве зафиксировали резкий рост числа заболевших гриппом, ОРВИ и COVID-19

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
321
В Киеве зафиксировали резкий рост числа заболевших гриппом, ОРВИ и COVID-19
В Киеве зафиксировали увеличение числа заболевших гриппом и ОРВИ

В Киеве за 46-ю неделю 2026 года зарегистрировано более 7,3 тысячи новых случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Количество заболевших по сравнению с предыдущей неделей увеличилось на 10,3%.

Об этом сообщили в ГУ "Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Минздрава", передает пресс-служба КГГА. Вакцинация остается самым эффективным способом защиты.

Ситуация с заболеваемостью

"В столице за 46-ю неделю зарегистрировали 7 316 новых случаев заболевания гриппом и ОРВИ, в частности COVID-19. Недельный показатель составил 247,8, что на 54,7% ниже среднего уровня интенсивности. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 10,3% за счет детского и взрослого населения. Заболели 3 822 ребенка и 3 494 взрослых", – говорится в сообщении.

Читайте также
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
1,4 т.
Россия утром атаковала Киевскую область: есть повреждения, возник пожар. Подробности и фото
1,4 т.
Россия утром атаковала Киевскую область: есть повреждения, возник пожар. Подробности и фото
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
252
Без осадков и прохладно: прогноз погоды в Киеве и области на 16 ноября
252
Без осадков и прохладно: прогноз погоды в Киеве и области на 16 ноября
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
891
В Киеве восстановят движение троллейбусов и трамваев: когда транспорт вернется на маршруты
891
В Киеве восстановят движение троллейбусов и трамваев: когда транспорт вернется на маршруты

Как уточнили в КГГА, также выросла заболеваемость среди школьников – на 20,2% (всего 1 971 случай).

По сравнению с предыдущей неделей выявили и большее количество случаев COVID-19 – заболел 21 человек, из которых 6 детей. Из них госпитализировали 7 человек. Из которых 3 детей до 17 лет.

В целом уровень госпитализации снизился: 54 человека, в том числе 28 детей до 17 лет. В отделении реанимации и интенсивной терапии больных не было. С начала эпидемического сезона летальных случаев от осложнений не зарегистрировано.

Как сообщал OBOZ.UA, после перенесенного COVID-19 в организме человека могут активизироваться "спящие" вирусы. Исследование, недавно опубликованное в журнале Nature, свидетельствует, что у печально известного постковида появилась очередная проблема.

Похожие темы
Новости Киева и Киевской областиКоронавирусКиевБольницагрипп и ОРВИ
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!