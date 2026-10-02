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В Киеве возник транспортный коллапс из-за перекрытия мостов: где наблюдаются огромные пробки. Подробности, фото и видео

Дмитрий Кропивницкий
Дмитрий Кропивницкий
Time to read3 мин
icon 1,4 т.
В Киеве возник транспортный коллапс из-за перекрытия мостов: где наблюдаются огромные пробки. Подробности, фото и видео
У Києві виник транспортний колапс через перекриття мостів
Источник: Андрей Жигайло

В Киеве в пятницу, 2 октября, было ограничено движение по мостам через реку Днепр. В результате образовались многочисленные пробки.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. В городе зафиксированы крупные пробки.

Что известно

Так, в Киеве былопринято решение об ограничении движения по мостам. В настоящее время путепроводы работают следующим образом:

  • Южный мост полностью перекрыт с обеих сторон для движения транспорта.
  • Частично ограничено движение по одной полосе на мосту "Метро" с левого на правый берег.
  • На мосту Патона полностью ограничено движение транспорта с правого на левый берег.

Движение автобусов №№ 51, 55, 115 и 118-Д на правый берег организован мост Патона (транспорт курсирует по собственным схемам с отклонением от графика), а на левый берег через Дарницкий мост.

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Троллейбусы 2 октября также будут курсировать с изменениями:

маршрут № 43: Кибернетический центр – площадь Лыбидская;

маршрут № 50: ул. Милославская – Дарницкая площадь.

Изменили движение автобусы №№ 111, 110, 112. Транспорт курсирует по Северному мосту в связи с перекрытием движения на Подольском мостовом переходе.

Также изменил движение автобус №1-М – движение организовано Северным мостом.

В результате в городе наблюдаются сильные пробки. Водителей и жителей города призвали заранее выбирать маршруты.

В Киеве возник транспортный коллапс из-за перекрытия мостов: где наблюдаются огромные пробки. Подробности, фото и видео

В Киеве возник транспортный коллапс из-за перекрытия мостов.

Источник: Андрей Жигайло

В Киеве возник транспортный коллапс из-за перекрытия мостов: где наблюдаются огромные пробки. Подробности, фото и видео

В Киеве возник транспортный коллапс из-за перекрытия мостов.

Источник: Андрей Жигайло

В Киеве возник транспортный коллапс из-за перекрытия мостов: где наблюдаются огромные пробки. Подробности, фото и видео

В Киеве возник транспортный коллапс из-за перекрытия мостов.

Источник: Андрей Жигайло

В Киеве возник транспортный коллапс из-за перекрытия мостов: где наблюдаются огромные пробки. Подробности, фото и видео

В Киеве возник транспортный коллапс из-за перекрытия мостов.

Источник: Андрей Жигайло

В Киеве возник транспортный коллапс из-за перекрытия мостов: где наблюдаются огромные пробки. Подробности, фото и видео

В Киеве возник транспортный коллапс из-за перекрытия мостов.

Источник: Андрей Жигайло

В Киеве возник транспортный коллапс из-за перекрытия мостов: где наблюдаются огромные пробки. Подробности, фото и видео

В Киеве возник транспортный коллапс из-за перекрытия мостов.

Источник: Андрей Жигайло

В Киеве возник транспортный коллапс из-за перекрытия мостов: где наблюдаются огромные пробки. Подробности, фото и видео

В Киеве возник транспортный коллапс из-за перекрытия мостов.

Источник: Андрей Жигайло

В Киеве возник транспортный коллапс из-за перекрытия мостов: где наблюдаются огромные пробки. Подробности, фото и видео

В Киеве произошел транспортный коллапс из-за перекрытия мостов.

Источник: Андрей Жигайло

Кроме того, киевляне вынуждены пешком переходить мост между левым и правым берегами столицы, чтобы поскорее добраться до работы.

Напомним, Россия в четверг, 1 октября, утром и вечером наносила удары по Южному мосту Киева. По путепроводу агрессор запустил дроны-камикадзе, прилеты которых привели к повреждениям.

Кроме того, ранним утром 2 октября россияне вновь нанесли удары по Киеву. В Дарницком районе зафиксировано попадание в многоэтажное здание, есть погибший и пострадавшие. Также враг вновь нанес удар по Южному мосту.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террористка Россия в четверг, 1 октября, атаковала дроном школу в Соломенском районе Киева, в результате чего здесь начался пожар, имеются разрушения. Это учебное заведение уже было повреждено в 2025 году в результате попадания баллистического снаряда.

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