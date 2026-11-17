Россия в ночь с 16 на 17 ноября нанесла очередной удар по Киеву. В результате террористической атаки в Дарницком районе без теплоснабжения остались более 300 жилых домов.

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Об этом сообщил глава Дарницкой районной государственной администрации столицы Александр Ковтунов. Специалисты уже начали ремонтные работы.

Что известно

"Друзья! В результате вражеского обстрела и повреждения Южного моста повреждения получила и тепловая сеть. Сейчас без теплоснабжения остаются 317 домов Дарницкого района", – говорится в сообщении.

Глава РГА добавил, что соответствующие службы уже работают над устранением повреждений и восстановлением подачи тепла в дома.

Что предшествовало

Вечером 16 ноября российские войска массированно атаковали Украину баллистическими ракетами. Мощные взрывы прогремели в Запорожье, Днепре, Павлограде, Киеве, Черкассах/Смеле, Умани и Харькове.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 17 ноября российские войска нанесли ракетные удары по Северному и Южному мостам в Киеве. В результате обстрела движение транспорта по обоим путепроводам временно перекрыто.