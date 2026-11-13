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В Киеве восстановили движение троллейбусов: какие маршруты уже работают

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
990
В Киеве восстановили движение троллейбусов: какие маршруты уже работают
В Киеве восстановили движение троллейбусов. Источник: Киевпасстранс

В Киеве в пятницу, 13 ноября, возобновили работу несколько троллейбусных маршрутов. Движение электротранспорта в столице было остановлено 3 ноября из-за сложной ситуации в энергосистеме после российских обстрелов.

Об этом сообщил транспортный сервис EasyWay. Также отменяют некоторые временные автобусные маршруты.

Что известно

"Возобновляется (13 ноября. – Ред.) движение 4-х (четырех) троллейбусных маршрутов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что снова работают следующие маршруты:

В Киеве восстановили движение троллейбусов: какие маршруты уже работают

В Киеве восстановили движение троллейбусов. Источник: EasyWay

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В Киеве восстановили движение троллейбусов: какие маршруты уже работают

В Киеве восстановили движение троллейбусов. Источник: EasyWay

В связи с этим автобусные маршруты 30ТР 43ТР, 50КР 50ТР отменяют. Вместо них организуют автобусы 30КА и 43КА:

  • 30КА – ул. Кадетский Гай – ст. м. "Почайна";
  • 43КА – Кибернетический центр – ст. м. "Лыбидская".

Стоит отметить важную деталь – по состоянию на 9:35 на портале EasyWay можно отследить движение троллейбусов только на маршрутах № 50 и № 48. Что касается остальных (30К и 43К) – информации о движении и количестве единиц транспорта пока нет. Пассажирам стоит учитывать эту информацию при планировании маршрутов. Официальной информации о работе общественного транспорта пока нет.

В Киеве восстановили движение троллейбусов: какие маршруты уже работают

В Киеве возобновили движение троллейбусов. Источник: EasyWay

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве вечером 3 ноября временно прекратили движение трамваев и троллейбусов из-за сложной ситуации в энергосистеме после российских обстрелов. На отдельных направлениях вместо электротранспорта будут курсировать автобусы, которые должны помочь пассажирам сохранить транспортное сообщение.

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