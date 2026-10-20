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В Киеве полностью возобновили движение на "красной" ветке метро после российского обстрела: как курсируют поезда

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
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В Киеве полностью возобновили движение на "красной" ветке метро после российского обстрела: как курсируют поезда
В Киеве полностью возобновили движение на "красной" ветке метро после российского обстрела. Источник: Андрей Жигайло

В Киеве возобновили движение поездов на "красной" линии метро между станциями "Академгородок" — "Лесная". Накануне в результате российского обстрела была повреждена станция "Черниговская", её инфраструктура и пути.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной метрополитена. К ликвидации последствий атаки привлекли более 70 специалистов.

Что известно

"Сегодня утром поезда на "красной" линии снова курсируют между станциями "Академгородок" и "Лесная", также станция "Лесная" возобновила работу в обычном режиме", – говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что в то же время станция "Черниговская" временно не работает для пассажирских перевозок. О возобновлении работы будет сообщено дополнительно — пока поезда проезжают мимо нее без остановки.

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Напомним, что 19 октября, во время ночного массированного обстрела столицы, станция "Черниговская" получила повреждения. В частности , были повреждены витражные окна, платформа и фасад станции, пути, контактная рельса, а также система электроснабжения и управления движением.

Всего на участке работали более 70 специалистов различных профильных служб "Киевского метрополитена", чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия массированного обстрела.

Как сообщал OBOZ.UA, в воскресенье вечером, 18 октября, Россия начала атаку на Киев с использованием различных видов вооружения, в частности баллистического. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие, зафиксированы повреждения.

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