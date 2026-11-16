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В Киеве восстановят движение троллейбусов и трамваев: когда транспорт вернется на маршруты

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
891
В Киеве восстановят движение троллейбусов и трамваев: когда транспорт вернется на маршруты
В Киеве постепенно восстанавливают движение электротранспорта. Источник: Википедия

В Киеве в понедельник, 16 ноября, начинают постепенно восстанавливать движение троллейбусов и трамваев. Электротранспорт останавливали 3 ноября из-за сложной ситуации в энергосистеме после российских обстрелов.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Временные автобусы продолжат курсировать до конца суток.

Что известно

"В Киеве постепенно восстанавливают движение электротранспорта. Во второй половине дня 16 ноября специалисты "Киевпастранса" начинают постепенно восстанавливать движение троллейбусов и трамваев", – говорится в сообщении.

В КГГА подчеркнули, что одновременно до конца суток продолжат курсировать временные автобусы, которые дублировали маршруты электротранспорта.

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Также будут работать автобусы, обеспечивающие перевозку пассажиров вдоль "зеленой" и "красной" линий метро:

  • № 1-М − ст. м. "Дворец спорта" − ст. м. "Лесная";
  • № 1-МА − ст. м. "Лесная" – ст. м. "Арсенальная";
  • № 1-МД − ст. м. "Дарница" – ст. м. "Дворец спорта";
  • № 3-М − ст. м. "Выдубичи" – ст. м. "Осокорки";
  • № 22-ТЛ − ул. Тростянецкая – ст. м. "Лыбедская".

Что предшествовало

В Киеве в пятницу, 13 ноября, возобновили работу несколько троллейбусных маршрутов. Они, в частности, соединяют правый берег с левым.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве с вечера 3 ноября временно прекратили движение трамваев и троллейбусов из-за сложной ситуации в энергосистеме после российских обстрелов. Тогда было принято решение, что на отдельных направлениях вместо электротранспорта будут курсировать автобусы, которые должны помочь пассажирам сохранить транспортное сообщение.

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