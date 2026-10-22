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В Киеве возобновит работу станция метро "Черниговская": названа дата

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
1,4 т.
В Киеве возобновит работу станция метро "Черниговская": названа дата
В Киеве восстановят работу станции метро "Черниговская" после российского обстрела

В Киеве в пятницу, 23 октября, возобновит работу станция метро "Черниговская". Для пассажиров будет доступен вестибюль № 1 – выход в направлении станции "Дарница".

Об этом сообщили в КП "Киевский метрополитен", передает пресс-служба КГГА. Объект инфраструктуры был атакован Россией в ночь на 19 октября.

Что известно

"Завтра, 23 октября (пятница. – Ред.), на станции метро "Черниговская" возобновит работу вестибюль № 1 – выход в направлении станции "Дарница", – говорится в сообщении.

Как отметили в КГГА, он будет работать для пассажиров с 5:31 до 23:27. В то же время вестибюль № 2, в направлении станции "Лесная", пока остается закрытым для пассажиров.

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Что предшествовало

Страна-террористка РФ в ночь с 18 на 19 октября нанесла очередной удар по Киеву. В Деснянском районе была повреждена станция метро "Черниговская" и офисное здание.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия в ночь на 22 октября снова нанесла очередной удар по Киеву. В результате атаки временно ограничили работу "зеленой" линии метро и Южного моста, образовался транспортный коллапс.

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