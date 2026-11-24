В Киеве в ночь на 24 ноября выпал снег. К сожалению, из-за "плюсовой" температуры он долго не продержался и уже начал таять.

Видео дня

Об этом сообщили пользователи социальных сетей. До начала зимы осталась неделя.

Что известно

"Пока столица спала, улицы и автомобили припорошило снегом. Киевляне уже делятся первыми зимними кадрами в соцсетях", – говорится в сообщении.

На опубликованных в соцсетях видео можно увидеть ночной снегопад. Стоит добавить, что из-за "плюсовой" температуры воздуха он быстро тает.

Отметим, согласно прогнозу Укргидрометцентра, 24 – 28 ноября в Киевской области и в столице стоит ожидать еще мягкую для этого времени года погоду, но уже переходную к зимней. 24 ноября циклон из Одесской области будет перемещаться в северо-восточном направлении и огибать наш столичный регион с южной стороны. В Киевской области это обусловит небольшой снег – на больший стоит рассчитывать днем 24 и ночью 25 ноября.

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В дальнейшем давление будет стремительно расти, поскольку с северных направлений будет поступать холодный воздух. Существенных осадков не прогнозируют, хотя местами может идти снег.

"Облачное небо ночью защитит воздух от более сильного охлаждения, однако при прояснениях ночью минимальная температура будет опускаться все ниже (по области 28 ноября – до 5-10°С мороза)", – добавили синоптики.

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