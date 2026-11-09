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В Киеве движение по мосту Патона будет осуществляться реверсивно: как будут регулировать. Подробности

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
699
В Киеве движение по мосту Патона будет осуществляться реверсивно: как будут регулировать. Подробности
В Киеве вводят реверсивное движение на мосту Патона. Источник: Андрей Жигайло

В Киеве вводят реверсивное движение со светофорным регулированием на мосту Патона. При этом на путепроводе постоянно будут оставаться 2 полосы для движения в каждом направлении.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Водителей призвали быть внимательными, следить за сигналами светофоров и соблюдать Правила дорожного движения.

Что известно

"На мосту Патона вводят реверсивное движение со светофорным регулированием. Это позволит менять направление движения по одной из полос в зависимости от транспортной нагрузки в разное время суток", – говорится в сообщении.

Как отметили в КГГА, на начальном этапе реверсивная полоса будет работать в тестовом режиме по такому графику:

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  • с 7:00 до 10:00 – в направлении с левого берега на правый;
  • с 16:00 до 20:00 – в направлении с правого берега на левый.

В пресс-службе подчеркнули, что при этом на мосту постоянно будут оставаться 2 полосы для движения в каждом направлении. Дополнительная полоса будет поочередно работать в одном из направлений в соответствии с графиком и сигналами светофоров.

Движение по реверсивной полосе на путепроводе будут регулировать специальные светофоры:

  • зеленая стрелка – движение разрешено в указанном направлении;
  • красный крест – въезд на полосу запрещен;
  • желтая стрелка – предупреждение о смене направления. Водителям нужно покинуть реверсивную полосу и перестроиться в направлении, указанном стрелкой.
В Киеве движение по мосту Патона будет осуществляться реверсивно: как будут регулировать. Подробности

В Киеве вводят реверсивное движение на мосту Патона. Источник: КГГА

"Если светофор выключен, движение по реверсивной полосе запрещено согласно Правилам дорожного движения. После завершения тестового периода специалисты проанализируют эффективность новой схемы и при необходимости скорректируют график работы полосы", – резюмировали в пресс-службе.

Напомним, в Киеве обнародовали временную схему проезда по проспекту Романа Шухевича в направлении Северного моста. Для легковых автомобилей и грузовиков предусмотрели разные маршруты объезда.

Как сообщал OBOZ.UA, уже с понедельника, 9 ноября, в столице Украины вводятся резервные схемы транспортного сообщения между левым и правым берегом. Такие меры необходимы в связи с дополнительными вызовами безопасности в Киеве.

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