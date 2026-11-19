В Киеве теперь можно отслеживать движение наземного общественного транспорта даже во время воздушных тревог. Увидеть это можно с помощью специальной карты.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Сейчас во время объявления об опасности данные обновляются каждые 3 минуты

Что известно

"КП "Киевпастранс" внедрило новый функционал, который позволяет отслеживать движение автобусов, трамваев и троллейбусов онлайн даже во время воздушных тревог", – говорится в сообщении.

Как отметили в КГГА, система использует альтернативные источники данных, поэтому информация о местонахождении транспорта обновляется даже тогда, когда спутниковая навигация работает нестабильно.

К новому функционалу подключили весь подвижной состав предприятия, который работает на маршрутах столицы. Это позволяет диспетчерской службе непрерывно контролировать работу транспорта, а пассажирам – отслеживать его движение в разделе "Транспорт online" на официальном веб-сайте. Чтобы увидеть карту, перейдите по ссылке.

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В "Киевпастрансе" отметили, что система прошла тестирование и работает в полноценном режиме. Вместе с тем предприятие продолжает совершенствовать функционал и разрабатывает решения для сокращения интервала обновления информации до 1-2 минут. Сейчас во время тревог данные на карте обновляются каждые 3 минуты.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве по состоянию на вторник, 17 ноября, возобновили движение городского электротранспорта. Он не работал с 3 ноября из-за вражеских атак на энергетическую инфраструктуру.

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