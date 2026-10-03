В Киеве пьяный слесарь угнал трамвай, чтобы покататься: его задержали. Фото и видео

В Киеве слесарь депо, по данным следствия, угнал трамвай, чтобы покататься на нём. В крови любителя общественного электротранспорта обнаружили 1,41 промилле алкоголя.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение от диспетчерши трамвайного депо об исчезновении резервного трамвая с территории предприятия.

Полицейские установили, чтообщественный транспорт похитил 20-летний молодой человек, работающий слесарем на механизированном складе депо. Вечером, убедившись, что поблизости никого нет, он зашел в кабину, запустил трамвай и поехал по одному из маршрутов в направлении станции метро "Бориспольская".

Чтобы остановить движение электротранспорта, сотрудникам пришлось обесточить контактную сеть. После этого вагон остановился, а полицейские задержали нарушителя.

"При проверке мужчины на состояние опьянения прибор "Драгер" показал 1,41 промилле. Во время беседы с полицейскими мужчина объяснил свой поступок тем, что незаконно завладел трамваем, поскольку ему очень нравится ездить на этом виде транспорта", — добавили в полиции.

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По данному факту начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали двух студентов, которые, по данным следствия, причастны к угону автомобиля компании по прокату авто. Кроме того, правонарушители сняли с машины часть деталей, в частности, колеса.