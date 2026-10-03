В Киеве пьяный слесарь угнал трамвай, чтобы покататься: его задержали. Фото и видео

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
Горячие темы
"Люди в ловушке": в ЕС выпустили заявление с требованием к РФ разблокировать Олешки"Люди в ловушке": в ЕС выпустили заявление с требованием к РФ разблокировать ОлешкиВладимир ПутинПочти весь ЕС присоединится к соглашению о создании трибунала для Путина: 3 страны молчатОккупанты запустили по Украине более 150 БПЛА, силы ПВО сбили 131 из них: последствия в областяхОккупанты запустили по Украине более 150 БПЛА, силы ПВО сбили 131 из них: последствия в областяхТарифы на электроэнергию в УкраинеЧасти украинцев перевели на новый тариф на электроэнергию: сколько придется платить с 1 октябряУ кого выросли зарплатыУкраинцам установят новую минималку: каков будет размер и почему этого недостаточноВерховная Рада Украины. Иллюстративное фотоУкраина на фоне бюджетного дефицита может остаться без средств ЕС: народные депутаты решили ослабить контроль над бывшими чиновникамиВ Киеве из-за перекрытия Северного моста образовались многокилометровые пробки. ВидеоВ Киеве из-за перекрытия Северного моста образовались многокилометровые пробки. ВидеоШредер, который дружит с Путиным, получил новую работу в РФШредер, который дружит с Путиным, получил новую работу в РФВладимир ПутинISW: заявления Путина о ситуации на фронте уже похожи на галлюцинацииРоссия превратила ударный дрон "Гарпия" в реактивный: что известноРоссия превратила ударный дрон "Гарпия" в реактивный: что известно

В Киеве пьяный слесарь угнал трамвай, чтобы покататься: его задержали. Фото и видео

Дмитрий Кропивницкий
Дмитрий Кропивницкий
Time to read2 мин
icon 819
В Киеве пьяный слесарь угнал трамвай, чтобы покататься: его задержали. Фото и видео
В Киеве пьяный слесарь угнал трамвай из депо

В Киеве слесарь депо, по данным следствия, угнал трамвай, чтобы покататься на нём. В крови любителя общественного электротранспорта обнаружили 1,41 промилле алкоголя.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение от диспетчерши трамвайного депо об исчезновении резервного трамвая с территории предприятия.

Полицейские установили, чтообщественный транспорт похитил 20-летний молодой человек, работающий слесарем на механизированном складе депо. Вечером, убедившись, что поблизости никого нет, он зашел в кабину, запустил трамвай и поехал по одному из маршрутов в направлении станции метро "Бориспольская".

Читайте также
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
icon 822
Как работают мосты в Киеве во время воздушной тревоги: свежие данные
icon 822
Как работают мосты в Киеве во время воздушной тревоги: свежие данные
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
icon 234
Верный сын Украины: в Киевской области простились с военнослужащим Валерием Кобзарем. Фото
icon 234
Верный сын Украины: в Киевской области простились с военнослужащим Валерием Кобзарем. Фото
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
icon 3,2 т.
Сердючка на "банане", сапы и парящие небоскребы: киевляне отреагировали мемами на удары РФ по Южному мосту в Киеве
icon 3,2 т.
Сердючка на "банане", сапы и парящие небоскребы: киевляне отреагировали мемами на удары РФ по Южному мосту в Киеве
В Киеве пьяный слесарь угнал трамвай, чтобы покататься: его задержали. Фото и видео

В Киеве пьяный слесарь угнал трамвай из депо. Источник: Полиция Киева

Чтобы остановить движение электротранспорта, сотрудникам пришлось обесточить контактную сеть. После этого вагон остановился, а полицейские задержали нарушителя.

"При проверке мужчины на состояние опьянения прибор "Драгер" показал 1,41 промилле. Во время беседы с полицейскими мужчина объяснил свой поступок тем, что незаконно завладел трамваем, поскольку ему очень нравится ездить на этом виде транспорта", — добавили в полиции.

По данному факту начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении.

В Киеве пьяный слесарь угнал трамвай, чтобы покататься: его задержали. Фото и видео

Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Источник: Полиция Киева

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали двух студентов, которые, по данным следствия, причастны к угону автомобиля компании по прокату авто. Кроме того, правонарушители сняли с машины часть деталей, в частности, колеса.

Похожие темы
Автоугоны в КиевеНовости Киева и Киевской областитрамвайКражаполиция
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться