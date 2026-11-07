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В Киеве полностью перекрыли Северный мост после атаки врага: что известно. Відео

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
162
В Киеве полностью перекрыли Северный мост после атаки врага: что известно. Відео
В Киеве полностью перекрыли Северный мост. Источник: Википедия

В Киеве в результате российской террористической атаки в субботу, 7 ноября, был поврежден Северный мост. Из-за этого движение транспорта по путепроводу временно остановили в обоих направлениях.

Об этом сообщил начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий. Горожанам лучше заранее планировать свои маршруты.

Что известно

"Киев. Вниманию участников дорожного движения. Движение транспорта временно перекрыто: по Северному мосту в обоих направлениях; по улице Волновахской (от перекрестка с бульваром Вацлава Гавела до перекрестка с улицей Светлодарской)", – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 7 ноября Россия нанесла баллистический удар по столице, в результате чего, в частности, был поврежден Северный мост. По словам мэра Виталия Кличко, специалисты исследуют степень повреждений.

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Позже городской голова сообщил, что на Северном мосту уже работают дорожники, коммунальщики. На объекте повреждены дорожное полотно, контактная троллейбусная линия, линия электропередачи. Взрывной волной на парковке возле моста повреждены 5 грузовых автомобилей.

Позже в КГГА сообщили, что движение поездов на всех линиях метрополитена восстановлено. В то же время из-за частых и значительных колебаний напряжения от внешних источников питания на линиях метро возможно временное прекращение движения или увеличение интервалов между поездами. Также возможны кратковременные остановки эскалаторов.

После стабилизации работы системы внешнего электроснабжения движение поездов будет восстанавливаться.

Что предшествовало

Вечером в пятницу, 6 ноября, российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. В столице прозвучала серия взрывов. Также, по данным властей, соседний Броварский район подвергся атаке БпЛА. В ночь на 7 ноября в регионе снова было громко.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский сообщил, что страна-агрессор Россия готовит новый удар по Украине. По данным разведки, враг планирует атаковать энергетику, мосты через Днепр и гражданскую инфраструктуру.

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