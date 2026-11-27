В Шевченковском районе Киева в пятницу, 27 ноября, начнут устанавливать новогоднюю елку. Как и раньше, она появится на Софийской площади.

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Об этом сообщили СМИ со ссылкой на президента компании Folk Ukraine, которая организует новогодние мероприятия в столице, Игоря Добруцкого. Присоединиться к монтажным работам могут все желающие.

Что известно

Так, 27 ноября на Софийской площади начали работы по установке главной новогодней елки страны. По словам Добруцкого, монтаж конструкции продлится три дня, а украсить елку планируют до 5 декабря. Помочь собрать около 3 тысяч хвойных веток приглашают всех желающих.

"Волонтеров, я думаю, будет не меньше 500. 27-го мы ждем всех, но не раньше 12:30–13:00", – добавил он.

Новогоднее дерево будет высотой 18 метров, а концепция украшения – "Свет внутри", декор сдержанный.

Зажечь елку планируют 6 декабря, в День святого Николая. Дополнительные локации и фотозоны рядом с елкой не планируют. Будет работать только одна палатка, где можно будет купить горячие напитки. Из-за сложной ситуации в энергосистеме елка будет работать автономно. Гирлянды, как и в прошлом году, будут светиться до 22:00.

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Он добавил, что, как и на протяжении последних 13 лет, в этом году главную елку страны установят в Киеве за счет меценатов.

Как сообщал OBOZ.UA, подготовка к рождественским и новогодним праздникам традиционно начинается с выбора стилистики для главного символа зимних торжеств. На Рождество 2026 года среди трендов елочного декора – бордовый с состаренным золотом, кремовый с шоколадным коричневым и темно-синий с серебром. Подробнее – в нашем материале.

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