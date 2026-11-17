В Киеве во вторник, 17 ноября, частично восстанавили движение по Южному мосту. Транспорт может ехать с левого на правый берег, но с ограничением по весу.

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Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Водителям стоит учесть эту информацию при планировании поездок.

Что известно

"Частично восстанавливаем движение по Южному мосту. По результатам обследования конструкций сооружения специалисты ГП "Национальный институт развития инфраструктуры" предоставили заключение о возможности возобновления временного движения по автомобильному проезду в направлении с левого на правый берег Киева", – говорится в сообщении.

Мэр уточнил, что движение с регулируемым интервалом разрешено:

автотранспорту массой до 10 тонн включительно ;

; общественному транспорту общей массой до 18 тонн.

Движение же с правого на левый берег остается закрытым из-за повреждения этой части моста.

Кличко добавил, что сейчас специалисты обрабатывают материалы обследования и выполняют необходимые расчеты для оценки технического состояния и несущей способности поврежденных конструкций. Специалисты КП "Киевавтодор-мост" продолжают работы по ликвидации последствий вражеской атаки и восстановлению поврежденных мостовых конструкций.

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Что предшествовало

Вечером 16 ноября российские войска массированно атаковали Украину баллистическими ракетами. Мощные взрывы прогремели в Запорожье, Днепре, Павлограде, Киеве, Черкассах/Смеле, Умани и Харькове.

Как сообщал OBOZ.UA, было принято решение, что Северный и Южный мосты Киева временно закрыты для транспорта после очередной террористической атаки РФ в ночь на 17 ноября. Сейчас на путепроводах работают специалисты, чтобы определить степень повреждений этих сооружений.

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