В Киеве перекрыли движение по Южному мосту в обоих направлениях: что известно

В Киеве в четвер, 22 октября, временно перекрыто движение по Южному мосту в обоих направлениях. Соответствующее решение было принято в связи с ситуацией с безопасностью.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Водителей призвали учитывать эту информацию при планировании маршрута.

Что известно

"Вниманию граждан! В связи с ситуацией с безопасностью движение по Южному мосту временно перекрыто в обоих направлениях", – говорится в сообщении.

Кроме того, по информации КП "Киевпастранс", из-за перекрытия путепровода изменено движение автобусов №№ 22, 91. Они будут курсировать через Дарницкий железнодорожный мост в обоих направлениях.

Согласно ранее опубликованной в КГГА информации, на "зеленой" линии метро поезда временно курсируют между станциями "Сырец" – "Выдубичи" и "Осокорки" – "Красный хутор". Движение поездов на Сырецко-Печерской линии будет обеспечено имеющимся подвижным составом, оставшимся на ночь в тоннелях. Интервалы между поездами могут быть увеличены.

Что предшествовало

Вечером в среду, 21 октября, российские войска нанесли новые удары по Киеву, которые продолжались всю ночь. Столица подверглась ударам вражеских баллистических ракет, есть погибший, пострадавшие и разрушения.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате российской атаки в ночь на 22 октября временно ограничена работа "зеленой" линии метро и Южного моста. На дорогах города образовался транспортный коллапс.