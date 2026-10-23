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В Киеве организовали дополнительные рейсы городской электрички из-за ограничений в работе метро. График

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
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51
В Киеве организовали дополнительные рейсы городской электрички из-за ограничений в работе метро. График
В Киеве организовали дополнительные рейсы городской электрички. Источник: Укрзалізниця

В Киеве в пятницу, 23 октября, организовали дополнительные рейсы городской электрички из-за ограничений в работе метро на Южном мосту. Сейчас часть "зеленой" ветки не работает из-за российской атаки накануне.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Пассажирам стоит учитывать эту информацию при планировании маршрута.

Что известно

"Чтобы обеспечить дополнительные возможности для перевозки пассажиров, 23 октября городская электричка Kyiv City Express продолжит курсировать с дополнительными рейсами на участке полукольца между станциями "Почайна" и "Выдубичи", – говорится в сообщении.

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В КГГА добавили, что электрички будут останавливаться на всех промежуточных станциях маршрута: "Радужный", "Воскресенка", "Троещина-2", "Никольская Слободка", "Левобережная", "Русановка", "Дарница" и "Березняки".

Ориентировочное расписание дополнительных рейсов на пятницу, 23 октября:

В направлении от станции "Выдубичи" до станции "Почайна":

  • 17:00 – отправление, 17:44 – прибытие;
  • 17:53 – отправление, 18:44 – прибытие;
  • 18:55 – отправление, 19:43 – прибытие;
  • 19:58 – отправление, 20:45 – прибытие.

В направлении от станции "Почайна" до станции "Выдубичи":

  • 16:59 – отправление, 17:45 – прибытие;
  • 17:59 – отправление, 18:44 – прибытие;
  • 18:59 – отправление, 19:46 – прибытие;
  • 19:59 – отправление, 20:42 – прибытие.

"Напоминаем, что возле каждой станции городской электрички курсирует наземный общественный транспорт", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате российской атаки в ночь на 22 октября временно ограничена работа "зеленой" линии метро и Южного моста. На дорогах города образовался транспортный коллапс.

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