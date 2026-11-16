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В Киеве на мосту Патона изменили время работы реверсивной полосы. Все подробности

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
198
В Киеве на мосту Патона изменили время работы реверсивной полосы. Все подробности
В Киеве расширено время работы реверсивной полосы на мосту Патона

В Киеве в понедельник, 16 ноября, было принято решение об обновлении правил движения транспорта по мосту Патона. Они касаются работы реверсивной полосы.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Украины. Водителей призвали учесть эту информацию при планировании своего маршрута.

Что известно

"Киев. Обновление движения транспорта по мосту Патона. Продлено время работы реверсивной полосы", – говорится в сообщении.

Как уточнили в патрульной полиции, транспорт будет двигаться следующим образом:

  • 06:00 до 16:00 – в направлении с левого берега на правый;
  • 16:00 до 24:00 – в направлении с правого берега на левый.
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В Киеве на мосту Патона изменили время работы реверсивной полосы. Все подробности

В Киеве продлено время работы реверсивной полосы на мосту Патона. Источник: Патрульная полиция Украины

Добавим, также в Киеве в понедельник, 16 ноября, начинают постепенно возобновлять движение троллейбусов и трамваев. Электротранспорт остановили 3 ноября из-за сложной ситуации в энергосистеме после российских обстрелов.

Напомним, в Киеве было принято решение о введении реверсивного движения со светофорным регулированием на мосту Патона. При этом на путепроводе постоянно будут оставаться 2 полосы, чтобы можно было ехать в каждом направлении.

Как сообщал OBOZ.UA, уже с понедельника, 9 ноября, в столице Украины введены резервные схемы транспортного сообщения между левым и правым берегом. Такие меры необходимы в связи с дополнительными вызовами безопасности в Киеве.

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