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В Киеве на Кольцевой дороге ограничат движение транспорта в направлении Борщаговки: названы причина и сроки

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 мин
180
В Киеве на Кольцевой дороге ограничат движение транспорта в направлении Борщаговки: названы причина и сроки
Ограничения будут действовать ориентировочно 10 дней. Источник: ukrinform

В Киеве временно ограничат движение транспорта на Кольцевой дороге в направлении Борщаговки. Причиной станет прокладка резервной теплосети на Теремках.

Ограничения будут действовать ориентировочно 10 дней на участке от Одесской площади до жилого массива Борщаговка. Об этом сообщили в КГГА.

Где именно ограничат движение на Кольцевой дороге

Временные ограничения вводят на участке Кольцевой дороги в направлении от Одесской площади до жилого массива Борщаговка. Они продлятся ориентировочно 10 дней.

Для проезда автомобилей обустроили объездную дорогу с двумя полосами движения. Она проходит параллельно Кольцевой дороге по улице Лятошинского.

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При этом в направлении Одесской площади транспорт будет двигаться без ограничений.

Зачем прокладывают резервную теплосеть

Работы на Теремках должны повысить энергостойкость столицы. Новая теплосеть обеспечит резервное теплоснабжение жителей микрорайона в условиях постоянной угрозы обстрелов и повреждения российскими войсками объектов критической инфраструктуры в холодный период.

Водителей просят учитывать временные ограничения при планировании маршрутов, обращать внимание на дорожные знаки и соблюдать правила дорожного движения.

В Киеве на Кольцевой дороге ограничат движение транспорта в направлении Борщаговки: названы причина и сроки

Карта. Источник: КГГА

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве с вечера 3 ноября временно прекратят движение трамваев и троллейбусов из-за сложной ситуации в энергосистеме после российских обстрелов. На отдельных направлениях вместо электротранспорта будут курсировать автобусы, которые должны помочь пассажирам сохранить транспортное сообщение. В то же время полностью заменить трамваи и троллейбусы они не смогут, поэтому горожанам стоит учитывать возможные задержки и более долгое ожидание на остановках.

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