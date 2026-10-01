В Киеве мужчина ограбил молодых людей и угрожал им оружием из-за шума в подъезде дома. Подробности и фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по данным следствия, ограбил молодых людей в подъезде жилого комплекса. Кроме того, он угрожал им оружием.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, на днях к ним поступило сообщение от 22-летнего мужчины, который сообщил, что в подъезде многоэтажки по проспекту Соборности житель дома отобрал у него деньги и угрожает оружием. Полицейские оперативно прибыли на место и задержали злоумышленника.

Следователи установили, что 45-летний мужчина, недовольный тем, что двое молодых людей шумели в подъезде, вышел к ним и стал требовать, чтобы они покинули дом. Во время словесного конфликта он отобрал у одного из юношей кошелек и забрал из него 6 тысяч гривен.

"Когда же он увидел, что потерпевший звонит в полицию, злоумышленник вынес из своей квартиры страйкбольный автомат и начал им угрожать", – добавили в пресс-службе.

По факту грабежа, совершенного в условиях военного положения (ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении.

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Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали троих мужчин, которые, по данным следствия, совершили разбойное нападение на ди-джея. Злоумышленники жестоко избили потерпевшего, забрали ценное имущество и оставили его связанным на берегу реки.

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