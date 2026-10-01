В Киеве мужчина ограбил молодых людей и угрожал им оружием из-за шума в подъезде дома. Подробности и фото

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыСбор средств на генераторы для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыСрочный сбор средств для бойцов Третьей штурмовой бригады: осталось собрать 70 тыс. грн (1 400 евро)"Украинская тактическая баллистика": Зеленский продемонстрировал первое боевое применение ракеты FP-7. Видео"Украинская тактическая баллистика": Зеленский продемонстрировал первое боевое применение ракеты FP-7. ВидеоУбийство Фарион"Резонансное преступление всколыхнуло всю страну": в полиции рассказали, как собирали доказательства по делу об убийстве ФарионВСУ стабилизировали фронт, но есть нюансы: командир 1-го ОШП рассказал о ситуации на ЗапорожьеВСУ стабилизировали фронт, но есть нюансы: командир 1-го ОШП рассказал о ситуации на ЗапорожьеЖенщина со смартфоном и банковской картой. ИллюстрацияУкраинцам с приложением Дія на телефоне стала доступна новая функция: что изменилосьНБУ выпустил новую монету 10 грн. ИллюстрацияНБУ выпустил особенные 10 грн с оригинальным дизайном: как выглядят"Чудом выжили, но выполнили задачу": аэроразведчик рассказал, как освобождали Золотой Колодезь в Донецкой области. Фото"Чудом выжили, но выполнили задачу": аэроразведчик рассказал, как освобождали Золотой Колодезь в Донецкой области. ФотоБыл одним из "Призраков Киева": в бою погиб пилот истребителя МиГ-29 капитан Марат Мамбетов. ФотоБыл одним из "Призраков Киева": в бою погиб пилот истребителя МиГ-29 капитан Марат Мамбетов. ФотоРоссийский диктатор Владимир Путин"Тенденции именно такие": Путин заявил, что в ближайшее время возможно продолжение международных конфликтов. Видео

В Киеве мужчина ограбил молодых людей и угрожал им оружием из-за шума в подъезде дома. Подробности и фото

Дмитрий Кропивницкий
Дмитрий Кропивницкий
Time to read2 мин
icon 521
В Киеве мужчина ограбил молодых людей и угрожал им оружием из-за шума в подъезде дома. Подробности и фото
Полицейские задержали подозреваемого

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по данным следствия, ограбил молодых людей в подъезде жилого комплекса. Кроме того, он угрожал им оружием.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, на днях к ним поступило сообщение от 22-летнего мужчины, который сообщил, что в подъезде многоэтажки по проспекту Соборности житель дома отобрал у него деньги и угрожает оружием. Полицейские оперативно прибыли на место и задержали злоумышленника.

Следователи установили, что 45-летний мужчина, недовольный тем, что двое молодых людей шумели в подъезде, вышел к ним и стал требовать, чтобы они покинули дом. Во время словесного конфликта он отобрал у одного из юношей кошелек и забрал из него 6 тысяч гривен.

Читайте также
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
icon 738
Был верен присяге: стало известно о смерти военного с Киевщины Юрия Дзядевича. Фото
icon 738
Был верен присяге: стало известно о смерти военного с Киевщины Юрия Дзядевича. Фото
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
icon 231
Бабье лето продолжается: прогноз погоды по Киевской области на 2 октября
icon 231
Бабье лето продолжается: прогноз погоды по Киевской области на 2 октября
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
icon 1,3 т.
Печальная новость: стало известно о смерти военнослужащего из Киевской области Павла Горшкова. Фото
icon 1,3 т.
Печальная новость: стало известно о смерти военнослужащего из Киевской области Павла Горшкова. Фото
В Киеве мужчина ограбил молодых людей и угрожал им оружием из-за шума в подъезде дома. Подробности и фото

Чоловік пограбував молодиків та погрожував їм зброєю

Источник: Поліція Києва

"Когда же он увидел, что потерпевший звонит в полицию, злоумышленник вынес из своей квартиры страйкбольный автомат и начал им угрожать", – добавили в пресс-службе.

По факту грабежа, совершенного в условиях военного положения (ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении.

В Киеве мужчина ограбил молодых людей и угрожал им оружием из-за шума в подъезде дома. Подробности и фото

Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі.

Источник: Поліція Києва

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали троих мужчин, которые, по данным следствия, совершили разбойное нападение на ди-джея. Злоумышленники жестоко избили потерпевшего, забрали ценное имущество и оставили его связанным на берегу реки.

Похожие темы
Новости Киева и Киевской областиграбежполиция
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться