В Киеве из-за отключения электроэнергии в метро приостановили движение поездов и работу эскалаторов: все подробности

В Киеве в субботу, 10 октября, из-за отключения электроэнергии в метрополитене временно приостановлено движение поездов. Кроме того, не работают эскалаторы.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Пассажирам следует учесть эту информацию при планировании поездок.

Что известно

"Из-за отключения электроэнергии от внешних источников питания в метрополитене временно приостановлено движение поездов и работа эскалаторов. О возобновлении работы сообщим дополнительно", – говорится в сообщении.

Напомним, в трех районах Киева из-за отключения света и перебоев в работе коммунальной инфраструктуры ГСЧС оперативно организовала работу пунктов устойчивости. Здесь горожане могут подзарядить гаджеты и получить доступ к Wi-Fi.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине 10 октября введут графики почасовых отключений электроэнергии для всех категорий потребителей. Ограничения будут действовать с 06:00 до 23:59 и охватывать от одной до двух очередей. Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности будут применяться в течение суток.