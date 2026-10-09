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В Киеве из-за отсутствия электроснабжения приостановили движение части общественного транспорта: что известно

Дмитрий Кропивницкий
Дмитрий Кропивницкий
Time to read2 мин
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В Киеве из-за отсутствия электроснабжения приостановили движение части общественного транспорта: что известно
Из-за отсутствия напряжения остановили движение части общественного транспорта. Источник: Киевтранс

На правом берегу в трёх районах Киева в пятницу, 9 октября, из-за отсутствия напряжения в энергосистеме временно приостановлено движение части общественного транспорта. В этой части города не действуют графики отключений электроэнергии.

Пассажирам лучше заранее выбирать маршруты. Об этом сообщили в пресс-службе КП "Киевпастранс".

Что известно

"Из-за отсутствия напряжения в энергосистеме временно приостановлено движение части общественного транспорта в Оболонском, Подольском и Святошинском районах", — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что о возобновлении движения и дальнейших изменениях в работе общественного транспорта будет сообщено дополнительно.

Кроме того, в соцсетях сообщили, что столичная метрополитен снова обесточен. Якобы поезда прекратили движение по "зеленой" ветке на правый берег от Осокорков.

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Якобы поезда метро прекратили движение по "зеленой" ветке на правый берег. Источник: Социальные сети

Впоследствии в пресс-службе КГГА подчеркнули, что информация о приостановке движения поездов на "зеленой" линии метро из-за отключения электроэнергии не соответствует действительности.

"Распространяемая в соцсетях информация о якобы остановке движения поездов на "зеленой" линии метро не соответствует действительности. В настоящее время на Сирецко-Печерской линии действует временное специальное расписание движения в утренние и вечерние часы пик из-за ограничений на Южном мосту: одновременно по нему может двигаться только один поезд метро. В остальное время поезда курсируют в обычном режиме", — добавили в пресс-службе.

Стоит добавить, что ранее в ДТЭК сообщили, что по распоряжению "Укрэнерго" введены экстренные отключения на правом берегу Киева, а также в Бучанском и Вышгородском районах Киевской области. На левом берегу Киева и в других районах Киевской области графики отключений продолжают действовать.

Как сообщал OBOZ.UA, в некоторых регионах Украины 9 октября будут действовать почасовые отключения электроэнергии. По плану, их будут применять с 00:00 до 23:59 – однако энергетики предупреждают: изменения не исключены.

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