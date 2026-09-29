Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПочему саботировали новые штрафы за превышение скоростиУкраинцев убивают на дорогах, а нардепы отказываются ужесточать наказание: почему саботировали новые штрафы за превышение скоростиБанки принимают в украинцев доллары по новому курсуБанки принимают в украинцев доллары по новому курсу: сколько стоит валюта 30 сентября"Это Божье благословение!" Ирина Федишин узнала пол третьего ребенка: она воспитывает двух мальчиков"Это Божье благословение!" Ирина Федишин узнала пол третьего ребенка: она воспитывает двух мальчиковОккупанты в Олешках отбирали продукты, сброшенные украинскими военными; в городе пропадают люди – ГВАОккупанты в Олешках отбирали продукты, сброшенные украинскими военными; в городе пропадают люди – ГВАСилы обороны за сутки сократили численность армии РФ почти на 1,5 тыс. оккупантов: данные ГенштабаСилы обороны за сутки сократили численность армии РФ почти на 1,5 тыс. оккупантов: данные ГенштабаСамолет Дубай – Тель-Авив подал сигнал о похищении из-за драки пилотов: те оказались украинцем и россияниномСамолет Дубай – Тель-Авив подал сигнал о похищении из-за драки пилотов: те оказались украинцем и россияниномСпорт, семья и творчество: как работает формула корпоративного единства БаДМСпорт, семья и творчество: как работает формула корпоративного единства БаДМ"Российскую армию нужно остановить": партизаны "Атеш" устроили диверсию на железнодорожной ветке Донецк – Мелитополь. Видео"Российскую армию нужно остановить": партизаны "Атеш" устроили диверсию на железнодорожной ветке Донецк – Мелитополь. ВидеоРоссийские дроны стали опаснее: Игнат рассказал, как враг модернизирует БпЛАРоссийские дроны стали опаснее: Игнат рассказал, как враг модернизирует БпЛА

В Киеве из-за российских обстрелов возможны временные перебои с оплатой проезда: когда все починят

Михаил Левакин
Михаил Левакин
Time to read2 мин
icon 164
В Киеве из-за российских обстрелов возможны временные перебои с оплатой проезда: когда все починят
В Киеве возникли ограничения в работе сервисов оплаты проезда
Источник: КГГА

В Киеве с сегодняшнего дня, 29 сентября, объявлены временные ограничения в работе сервисов оплаты проезда. В связи с атаками страны-агрессора РФ на дата-центры специалисты будут проводить технические работы, которые начнутся уже в 22:00 сегодня вечером.

Работы продлятся "ориентировочно до первой половины 30 сентября". Об этом предупредила городская госадминистрация столицы.

В период проведения технических работ возможны временные перебои в работе отдельных цифровых сервисов, в частности тех, которые используются для оплаты проезда в общественном транспорте, предупреждают в КГГА.

По возможности киевлян просят отдавать предпочтение оплате проезда банковской картой (или заранее приобрести необходимое количество поездок).

"Поездки, приобретенные до начала технических работ, можно будет валидировать и в дальнейшем. Но поездки, приобретенные во время технических работ, временно не будут валидироваться. Они сохранятся и будут доступны для использования после возобновления работы сервисов", – предупредили городские власти.

Российские обстрелы

Напомним, что страна-террористка РФ в течение 28 сентября продолжала наносить удары по Киевской области. В области действовали силы ПВО, однако, к сожалению, есть пострадавшие; также были повреждены 22 объекта.

А 29 сентября российские войска устроили очередную ракетную атаку на Киев. Враг нанес удар по столице баллистическими ракетами, помимо которых на город также летели "Цирконы". Прозвучала серия взрывов. В результате утренней российской атаки пострадал один человек.

В целом в Украине готовятся к возможным серьезным перебоям с интернетом из-за российских атак на дата-центры и другую критическую инфраструктуру, поэтому часть систем защищают физически, переносят в "облако" и за границу. В правительстве подчеркивают, что это подготовка к худшему сценарию, а не прогноз полного исчезновения интернета в стране.

Похожие темы
Киевское метроКиевКиевпастрансКиевская городская военная администрация (КГВА)транспорт
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться