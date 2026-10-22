В Киеве из-за атаки РФ возник транспортный коллапс: изменена работа метро и частично перекрыт один из мостов

Россия в ночь на 22 октября снова нанесла очередной удар по Киеву. В результате атаки временно ограничена работа "зеленой" линии метро и Южного моста, образовался транспортный коллапс.

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Об этом сообщили мэр столицы Виталий Кличко и пресс-служба КГГА. Горожанам лучше заранее планировать свои маршруты.

Что известно

Так, в ночь на 22 октября Россия снова нанесла комбинированный удар по Киеву. В результате террористической атаки, как сообщил городской голова Виталий Кличко, была повреждена часть инфраструктуры метрополитена на Южном мосту.

Позже в КГГА проинформировали, что на "зеленой" линии метро поезда временно курсируют между станциями "Сырец" – "Выдубичи" и "Осокорки" – "Красный хутор".

Движение поездов на Сырецко-Печерской линии будет обеспечено имеющимся подвижным составом, оставшимся на ночь в тоннелях. Интервалы между поездами могут быть увеличены.

Из-за этого уже возник транспортный коллапс на левом берегу Киева. Как сообщили в медиа, на остановках наземного общественного транспорта образовались большие очереди, в частности на Харьковском массиве, также существенно осложнено движение автомобилей на правый берег, есть пробки.

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Позже в КГГА сообщили, что в Киеве усилили работу автобусных маршрутов № №22, 91. Решение принято из-за временных изменений в работе "зеленой" линии метрополитена:

на автобусном маршруте № 22 общее количество подвижного состава увеличат с 10 до 12 автобусов. Из них 5 автобусов будут курсировать по сокращенному маршруту – от улицы Тростянецкой до станции метро "Лыбидская". Это уменьшит нагрузку на этом участке маршрута.

общее количество подвижного состава увеличат с 10 до 12 автобусов. Из них 5 автобусов будут курсировать по сокращенному маршруту – от улицы Тростянецкой до станции метро "Лыбидская". Это уменьшит нагрузку на этом участке маршрута. на автобусном маршруте № 91 количество автобусов увеличат с 3 до 5.

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Кроме того, по информации патрульной полиции, движение транспорта временно перекрыто по Южному мосту в направлении с правого на левый берег.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером в среду, 21 октября, российские войска нанесли новые удары по Киеву. Столица оказалась под ударом вражеских баллистических ракет, есть жертва, пострадавшие и разрушения.