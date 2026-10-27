В Киеве из-за атаки РФ возник транспортный коллапс: перекрыт Южный мост, образовались пробки. Фото и видео

Страна-террорист РФ ночью во вторник, 27 октября, снова нанесла очередной удар по Киеву. В результате атаки временно ограничена работа "зеленой" линии метро и перекрыто движение по Южному мосту, что вызвало транспортный коллапс.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Горожанам лучше заранее планировать свои маршруты.

Что известно

Так, в ночь на 27 октября Россия снова нанесла комбинированный удар по Киеву, в частности по транспортной инфраструктуре. В результате террористической атаки, как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, была повреждена часть инфраструктуры метрополитена на Южном мосту.

Обстрел привел к тому, что движение поездов между станциями "Осокорки" – "Красный хутор" на "зеленой" ветке метро временно приостановлено, а также был полностью закрыт Южный мост, что вызвало транспортный коллапс.

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На дорогах образовались многочисленные пробки с левого на правый берег Киева, а на остановках собрались большие очереди. Мэр столицы сообщил, что город увеличил количество автобусов, чтобы усилить маршруты наземного транспорта, курсирующего между левым и правым берегом.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером в понедельник, 26 октября, российские войска ударили по Киеву баллистическими ракетами, прозвучала серия взрывов. Известно о попадании в Южный мост рядом со станцией метро и общежитием.

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