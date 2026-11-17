Страна-террорист РФ в ночь на вторник, 17 ноября, снова нанесла очередной удар по Киеву. В результате атаки перекрыты Северный и Южный мосты, возникли многочисленные пробки с левого на правый берег города.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. Горожанам лучше заранее планировать свои маршруты.

Что известно

Так, в Киеве во вторник, 17 ноября, после ночной террористической атаки РФ временно полностью перекрыли движение транспорта на Южном и Северном мостах. Это сразу спровоцировало большое количество пробок с левого на правый берег.

Кроме того, на других мостах и подъездах к ним образовались многочисленные пробки. На трафик также влияют погодные условия и ДТП на дорогах. Стоят также улицы Миропольская, Братиславская, Воскресенский проспект и жилой массив Радужный.

РЕКЛАМА

Стоит добавить, что движение поездов метро на "зеленой" линии между станциями "Осокорки" – "Красный хутор" временно приостановлено. Сейчас поезда курсируют по подземному участку между станциями "Сырец" – "Выдубичи".

Как сообщал OBOZ.UA, киевляне теперь могут получать информацию об отключениях электроэнергии и состоянии электроснабжения с помощью правительственной горячей линии "Струм". Для этого нужно позвонить по номеру 1549.

Главные истории дня