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В КГГА рассказали о состоянии энергетики, водоснабжения и отопления в Киеве после обстрелов

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
192
В КГГА рассказали о состоянии энергетики, водоснабжения и отопления в Киеве после обстрелов
В КГГА рассказали о состоянии энергетики, водоснабжения и отопления в Киеве

В Киеве специалисты стабилизировали ситуацию после массированных ударов по энергетической инфраструктуре. В частности, водоснабжение удалось восстановить благодаря резервному питанию.

Об этом во время брифинга рассказал и. о. первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев. Кроме того, город продолжает подключать жилые дома к теплу.

Что известно

Так, по словам чиновника, Киев стабилизировал ситуацию после массированных ударов по энергетике. Воду после перебоев удалось восстановить благодаря резервному питанию – для систем водоснабжения уже установили 104 генератора и построили 16 МВт дополнительной генерации.

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В то же время полностью перевести водоснабжение на генераторы невозможно. Отмечается, что мощность многих объектов требует отдельной энергетической инфраструктуры. Ее строительство планируют завершить до конца года.

Кроме того, Пантелеев прокомментировал начало отопительного сезона для жилых домов Киева. По его словам, для полного запуска системы в городе ориентировочно требуется 10 дней.

Тепло запускают одновременно во всех районах столицы. В то же время работы по созданию резервной системы теплоснабжения продолжаются на 13 объектах – семь реализует Киев, еще шесть являются проектами Агентства восстановления. Предусматривается установка котлов, насосного оборудования и прокладка новых инженерных сетей. Завершить работы планируют до конца года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве с вечера 3 ноября временно прекратят движение трамваев и троллейбусов из-за сложной ситуации в энергосистеме после российских обстрелов. На отдельных направлениях вместо электротранспорта будут курсировать автобусы, которые должны помочь пассажирам сохранить транспортное сообщение.

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