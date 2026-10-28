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В КГГА рассказали, когда восстановят движение по Северному мосту Киева

Олег ТимченкоОлег Тимченко
Time to read1 мин
930
В КГГА рассказали, когда восстановят движение по Северному мосту Киева
В КГГА рассказали, когда восстановят движение по Северному мосту Киева

В Киеве на Южном мосту продолжаются первоочередные работы и обследование поврежденных конструкций. Технические решения относительно дальнейшего восстановления путепровода и наземного участка "зеленой" линии метро будут приняты после получения заключений экспертизы.

Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА. Специалисты коммунальных предприятий круглосуточно работают над ликвидацией последствий атаки.

Что известно

Так, в результате вражеской атаки на Киев 27 октября был поврежден Южный мост. Зафиксированы повреждения элементов мостовых конструкций, в частности железобетонного пролетного строения, автомобильных проездов, конструкций метрополитена и инженерных коммуникаций.

Специалисты КП "Киевавтодор-мост" уже начали выполнять первоочередные работы по ликвидации последствий вражеской атаки на участках, где не выявлено критических повреждений.

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Работники КП "Киевский метрополитен" оперативно восстановили первоочередные кабельные сети электроснабжения, сигнализации и связи. А также восстановили движение поездов на левобережном участке метрополитена от станции "Осокорки" до станции "Красный хутор". Сейчас продолжаются работы по восстановлению всех инженерных сетей, в частности диспетчерской централизации, резервного электропитания и контроля движения поездов.

В Департаменте отметили, что отдельные повреждения влияют на работу конструкции моста в целом, поэтому необходимо оценить их влияние на прочность и безопасность сооружения. Параллельно профильные научно-исследовательские институты проводят динамические испытания, геодезический контроль деформаций, наблюдение за развитием дефектов и проверочные расчеты с применением расчетных моделей.

Акт обследования мостового сооружения, в котором будут отражены результаты динамических испытаний, геодезического контроля деформаций и оценки технического состояния конструкций, планируют получить в начале следующей недели. После этого примут технические решения о дальнейшем восстановлении мостового сооружения и наземного участка Сырецко-Печерской линии метрополитена.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террорист РФ в ночь на вторник, 27 октября, вновь нанесла очередной удар по Киеву. В результате атаки временно ограничена работа "зеленой" линии метро и перекрыто движение по Южному мосту.

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