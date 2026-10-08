В нескольких районах Киева зафиксированы проблемы с водоснабжением: что известно

В Киеве в четверг, 8 октября, на правом берегу городазафиксировано снижение давления в водопроводной сети. В некоторых домах возможно временное прекращение подачи воды.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. В столице также введены аварийные отключения света.

Что известно

"На правом берегу Киева снижено давление в водопроводной сети: специалисты "Киевводоканала" совместно с энергетиками работают над устранением перебоев", — говорится в сообщении.

Как отметили в КГГА, в связи со снижением напряжения в электросети наблюдаются перебои с электроснабжением отдельных водопроводных объектов столицы. Из-за этого в настоящее время наблюдается снижение давления в водопроводной сети на правом берегу Киева, в частности в Голосеевском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах.

В пресс-службе добавили, что в некоторых домах возможно временное прекращение водоснабжения. Стабильное водоснабжение восстановят после нормализации электроснабжения водопроводных объектов.

Что предшествовало

В Украине 8 октября в части регионов вновь введены почасовые отключения электроэнергии. Графики действуют с 00:00 до 23:59. Отключения для бытовых потребителей происходят, в частности, в Киеве, в Киевской области, в Сумской, Полтавской, Черкасской, Житомирской, Харьковской и Черниговской областях.

Как сообщал OBOZ.UA, массовые отключения света по графикам возобновились с 6 октября. Ситуацию объяснили последствиями новых российских ударов по энергетике Украины.